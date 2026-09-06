Форвард збірної України відхилив пропозицію з Кіпру – ЗМІ

Українець не входить в плани тренерського штабу

Нападник пірейського «Олімпіакоса» Роман Яремчук відмовився від переходу в лімасольський АЕЛ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport FM.

Грецький гранд намагається прилаштувати українця в інший клуб. На нього не розраховує керманич «червоно-білих» Хосе Луїс Менділібар. АЕЛ зацікавлений у трансфері Яремчука, та сам форвард не палає бажанням переїжджати на Кіпр.

Водночас в українського нападника немає інших варіантів. Інтерес до нього нібито проявляв «Харків». Повернення у французький «Ліон» чи інший клуб провідної п'ятірки чемпіонатів Європи вже неможливий – трансферне вікно там зачинилося.

Останні півроку Яремчук провів за «Ліон» на правах оренди. До свого активу він записав 14 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив п'ять голів. Контракт українця з «Олімпіакосом» розрахований до літа 2028 року.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

