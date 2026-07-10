Стало відомо, на якому турнірі зіграє Костюк після успіху на Вімблдоні

Марта Костюк анонсувала свою участь у турнірі WTA 1000 у Торонто

Українка зіграє на престижному тисячнику у Торонто

Українська тенісистка Марта Костюк заявила, що після Вімблдону її наступним великим турніром стане змагання у Торонто WTA 1000. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Марта Костюк уперше в кар'єрі зіграла у півфіналі Вімблдону. Українка завершила виступи на трав'яному турнірі поразкою від чешки Лінди Носкової у двох сетах.

Друга ракетка України розповіла, що після Вімблдону 2026 планує виступити на іншому рейтинговому турнірі – WTA 1000 у Торонто.

«Я дуже вдячна всім за підтримку. Це неймовірно важливо для мене, для всіх гравців взагалі. Я з великою гордістю представляю Україну, українських людей, і я всіх дуже люблю і всіх обіймаю. Побачусь з усіма в Торонто», – сказала Костюк.

На Canadian Open Костюк виступатиме в статусі чинної чвертьфіналістки. Минулого сезону виступи у Торонто українка завершила поразкою від Єлени Рибакіної, коли знялася з гри в другому сеті.

Окрім Костюк, до основної сітки турніру в Торонто також заявилась інша українка – Еліна Світоліна. Серед інших анонсованих учасниць – провідні тенісистки світу, зокрема Іга Свьонтек, Коко Гофф, Джессіка Пегула, Наомі Осака, Жасмін Паоліні та фіналістки Вімблдону-2026 Лінда Носкова і Кароліна Мухова.

Змагання WTA 1000 у Торонто на хардовому покритті відбудуться 2-13 серпня та стануть одними з найбільших перед останнім турніром серії Грендслем у сезоні-2026 – US Open.

Раніше повідомлялося, що Костюк після Вімблдону 2026 також має зіграти на турнірі WTA 500 у Вашингтоні.

Нагадаємо, World Tennis залишила чинним відсторонення Федерації тенісу Росії. «Усунення Федерації тенісу Росії від членства в World Tennis залишається в силі», – йдеться у заяві пресслужби World Tennis.

На початку 2022 року Міжнародна федерація тенісу усунула росіян та білорусів від участі у командних турнірах, а також призупинила членство Федерацій тенісу Росії та Білорусі. Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) допустили російських та білоруських тенісистів до участі у своїх турнірах у нейтральному статусі.