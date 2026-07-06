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Костюк на класі пробилася в чвертьфінал Вімблдонського турніру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Костюк на класі пробилася в чвертьфінал Вімблдонського турніру
Марта Костюк пробилася у вісімку найкращих на трав'яному мейджорі
фото: Getty Images

Друга ракетка України продовжить боротьбу за трофей

Українка Марта Костюк здолала американську тенісистку Ешлін Крюгер у четвертому колі Вімблдона-2026. Про це повідомляє «Главком».

До справи представниця України взялася зі старту поєдинку. Американка відкрила рахунок, але Костюк відповіла чотирма виграними геймами поспіль. Далі головним завданням української тенісистки було не розгубити цей гандикап.

Крюгер зуміла відіграти один брейк. Утім, уже в дев'ятому геймі Костюк ледь не реалізувала сетбол на подачі суперниці. Представниця США змогла відтермінувати поразку в партії, але ненадовго – в десятому геймі українка вдало виконала власну подачу.

Другий сет виявився конкурентнішим. У якийсь момент Крюгер навіть спробувала піти у відрив із брейком (4:2). Однак, Костюк відразу відповіла зворотним брейком. А згодом узяла ще три гейми поспіль і з першої спроби реалізувала матчбол.

Українська тенісистка вперше в кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу Вімблдонського турніру. Суперниця Костюк визначиться згодом. Вона зустрінеться з переможницею протистояння італійки Жасмін Паоліні та Александри Еали з Філіппін.

Вімблдон. Четвертий раунд

  • Ешлін Крюгер (США) – Марта Костюк (Україна, 12) – 4:6, 4:6

До слова, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася безпрапорній Анні Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.
 

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Теги: теніс Вімблдон Марта Костюк

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