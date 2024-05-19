Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування ЗСУ

«Жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському», – заявила нардепка

Народна депутатка Мар’яна Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування Збройних сил України. Зокрема, вона звинуватила командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля у тому, що той «злочинець, як і його заступники», бо вони завалили оборону Харківщини.

«Жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському. Вони «спливають» знову і знову. Нічого не помінялося. Генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє. І Сирський – частина процесу. Він не може вийти за рамки. Я бачу спроби, але», – написала Безугла.

Як відомо, Мар'яна Безугла раніше активно критикувала колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Депутатка зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Також заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

До слова, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко відхилила запит у друзі від колеги – «слуги» Мар’яни Безуглої.