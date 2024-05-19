Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування ЗСУ
Безугла повернулася з фронту й узялася за старе
фото з відкритих джерел

«Жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському», – заявила нардепка

Народна депутатка Мар’яна Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування Збройних сил України. Зокрема, вона звинуватила командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля у тому, що той «злочинець, як і його заступники», бо вони завалили оборону Харківщини.

Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування ЗСУ фото 1

«Жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському. Вони «спливають» знову і знову. Нічого не помінялося. Генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє. І Сирський – частина процесу. Він не може вийти за рамки. Я бачу спроби, але», – написала Безугла.

Як відомо, Мар'яна Безугла раніше активно критикувала колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Депутатка зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Також заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

До слова, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко відхилила запит у друзі від колеги – «слуги» Мар’яни Безуглої

Читайте також: Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко скандал злочинець Мар’яна Безугла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безугла наголосила, що до партії «Слуга Народу» повертатися не буде
Нардепка Безугла передумала покидати фракцію «Слуга народу»
22 квiтня, 11:34
Безугла розповіла про свою зустріч з генсеком НАТО
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
29 квiтня, 16:41
Безугла зазначила, що тепер її життя – це війна
«Я не є чиїмось ротом». Безугла прокоментувала зв'язки з Єрмаком
17 травня, 18:29

Події в Україні

Нардеп пояснив, чому в Україні є проблеми з ротацією військових
Нардеп пояснив, чому в Україні є проблеми з ротацією військових
Відключення світла 20 травня триватимуть в усіх областях – «Укренерго»
Відключення світла 20 травня триватимуть в усіх областях – «Укренерго»
Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування ЗСУ
Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування ЗСУ
Убивство українських військових у Німеччині: сестра загиблого розповіла подробиці трагедії
Убивство українських військових у Німеччині: сестра загиблого розповіла подробиці трагедії
Україна таємно перекинула бригади під Харків перед російським наступом – Sky News
Україна таємно перекинула бригади під Харків перед російським наступом – Sky News
У результаті удару РФ по базі відпочинку на Харківщині поранено 27 людей: моторошне відео
У результаті удару РФ по базі відпочинку на Харківщині поранено 27 людей: моторошне відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Усика
39K
Усик переміг Ф'юрі: гонорари боксерів, доля реваншу і наступний суперник чемпіона
32K
Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ
25K
Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки
24K
Одразу після бою Усика відвезли до лікарні: причина
16K
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Сьогодні, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Сьогодні, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
Вчора, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Вчора, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
17 травня, 19:29

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua