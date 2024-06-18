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Ексросіянка влаштувала істерику, бо українська фехтувальниця відмовилася тиснути їй руку (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ексросіянка влаштувала істерику, бо українська фехтувальниця відмовилася тиснути їй руку (відео)
Раніше Гучмазова представляла Росію на міжнародних змаганнях

Росіянка Гучмазова відреагувала на вчинок Кривицької нецензурною лексикою

Сьогодні, 18 червня, після поєдинку Чемпіонату Європи українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася тиснути руку росіянці з грузинським паспортом Майї Гучмазовій. Росіянка відреагувала на вчинок українки нецензурною лексикою та влаштувала істерику.

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

«Чому це так, б...? Чому їм можна все, б...ь? Вони що, о...їли?», – істерично кричала росіянка з грузинським паспортом.

Варто зазначити, що підсумкову перемогу в поєдинку з рахунком 15-9 здобула саме українка Кривицька.

Нагадаємо, 27 липня 2023 року українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

Після скандалу з Харлан FIE ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані.

Теги: фехтувальниця Фехтування скандал Олена Кривицька

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