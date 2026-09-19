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Такого ще не було: турнір ATP250 у Брюсселі пройде одразу на двох аренах

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Такого ще не було: турнір ATP250 у Брюсселі пройде одразу на двох аренах
Змагання у Брюсселі стануть останнім турніром у кар'єрі легендарного бельгійського тенісиста
фото: ATP Tour

Організатори повідомили, що через накладку змагання доведеться розділити на перших стадіях

Тенісний турнір ATP 250 у Брюсселі, який відбудеться 19-25 жовтня, стане унікальним для чоловічого тенісу: організатори проведуть змагання у двох різних залах. Про це повідомляє «Главком»

Дві арени замість одної

Турнір BNP Paribas Fortis European Open відбудеться одразу на двох аренах бельгійської столиці – ING Arena та Palais 5. Кваліфікація стартує в неділю, 18 жовтня, а всі матчі до чвертьфіналів включно проходитимуть на першій арені. Починаючи з чвертьфінальної стадії, змагання перенесуть до Palais 5, який розташований у тому самому комплексі.

Причиною незвичного рішення стали концерти, заплановані в ING Arena з п’ятниці. Організатори запевняють, що зміна локації не вплине на перебіг турніру, проте залишається питання щодо ігрового покриття. Бо попри те, що в обох залах використають однаковий матеріал для корту, різниця в розмірах і конструкції приміщень може вплинути на швидкість покриття. Це означає, що тенісисти, які вийдуть до чвертьфіналу, можуть зіткнутися з дещо іншими умовами гри, ніж на попередніх стадіях.

Хто заявлений на турнір у Брюсселі?

У турнірі візьмуть участь канадець Фелікс Оже-Альяссім, який є п'ятою ракеткою світу, француз Артур Фіс, норвежець Каспер Рууд, а також представники господарів Зізу Бергс і Рафаель Колліньйон. Особливою подією стане останній професійний турнір бельгійця Давіда Гоффена, колишньої сьомої ракетки світу.

Чинним чемпіоном змагань є Оже-Альяссім, який перемагав у Брюсселі також у 2022 році. Він наразі залишається єдиним тенісистом, який двічі вигравав цей турнір.

Нагадаємо, що Бен Шелтон встановив «фантомний» рекорд на US Open. У півфіналі US Open 23-річний американський  тенісист Бен Шелтон ледь не встановив історичний рекорд за швидкістю подачі, але організатори змагань згодом повідомили про несправність радара. 

Теги: теніс

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