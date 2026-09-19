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Ексгравець «Динамо» поскаржився, що російські футболісти не їздять грати до Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ексгравець «Динамо» поскаржився, що російські футболісти не їздять грати до Європи
У 2025 році Канчельскіс незаконно відвідав анексований Росією український Крим.

Канчельскіс проживає у РФ та публічно не засуджує російську агресію проти України

Колишній футболіст київського «Динамо» Андрій Канчельскіс у розмові з пропагандистами прокоментував трансфер росіянина Олексія Батракова з «Локомотива» в «Галатасарай» та поскаржився на те, що російські футболісти не їдуть до європейських чемпіонатів. Про це інформує «Главком».

«Молодець, що поїхав до Туреччини, він уже почав оформлювати результативні дії. Якщо Олексій проявить себе у Лізі чемпіонів, то отримає пропозицію від європейського клубу. Батраков без успіху в Лізі чемпіонів не отримає пропозицій із топ-5 ліг. Його можна лише похвалити, але чому інші не їдуть до Європи? Це велика проблема», – заявив Канчельскіс.

Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.

У 1991-1995 роках Канчельскіс був гравцем «Манчестер Юнайтед». У його складі він виграв чемпіонат Англії (двічі), Суперкубок Європи, Кубок Англії, Кубок Англійської ліги, Суперкубок Англії (двічі). 

Після розвалу СРСР Канчельскіс виступав за збірну Росії з футболу.

Він публічно не засуджує російську агресію проти України. Варто зазначити, що мама Андрія Канчельскіса продовжує проживати у Кропивницькому.

У 2025 році Канчельскіс незаконно відвідав анексований Росією український Крим.

Варто зазначити, що в КК України є стаття про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Теги: ФК «Динамо» Андрєй Канчельскіс НОВИНИ ФУТБОЛУ

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