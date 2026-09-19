«Рома» накинула оком на колишнього оборонця збірної Італії – ЗМІ

Учасник Ліги чемпіонів прагне розширити обойму футболістів

Ветеран Маттео Дарміан потрапив до сфери зацікавлень італійської «Роми». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

«Вовки» прагнуть зміцнити правий фланг оборони. Представники столичного колективу нібито вже контактували з агентами досвідченого виконавця. «Ромі» Дарміан дістанеться безкоштовно, бо залишився вільним агентом.

У міжсезоння оборонець покинув міланський «Інтер». Там вихованець «Мілана» провів шість сезонів і завоював по три Скудетто, Кубки та Суперкубки Італії. Також він двічі дійшов із «нерадзуррі» до фіналу Ліги чемпіонів.

Дарміан у минулому сезоні зіграв дев'ять поєдинків. Конкуренцію «Ромі» складуть «Торіно» та «Парма». Також інтерес до оборонця мають клуби з Близького Сходу.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.