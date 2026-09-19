Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фігурист Єгор Курцев здобув історичну для України нагороду юніорського етапу гран-прі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Фігурист Єгор Курцев здобув історичну для України нагороду юніорського етапу гран-прі
Єгор Курцев здобув першу медаль у кар’єрі на етапах юніорського Гран-прі
фото: ISU Figure Skating

Єгор Курцев вдало виступив на юніорському етапі гран-прі з фігурного катання

Фігурист Єгор Курцев став срібним призер юніорського етапу гран-прі в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У столиці Туреччини Анкарі завершився юніорський етап гран-прі з фігурного катання. Для українського фігуриста Єгора Курцева ці змагання стали першим міжнародним стартом нового змагального сезону.

За підсумками короткої та довільної програм українець посів друге місце у чоловічому одиночному катанні, набравши 201,95 бала, поступившись представнику Японії Дайї Ебіхарі.

У короткій програмі Єгор виконав програму з минулого сезону та отримав 71,00 бала. Це новий особистий рекорд українця – попередній найкращий результат становив 70,05 бала, який він показав на чемпіонаті світу серед юніорів 2026.

У довільній програмі Єгор представив новий прокат та отримав за нього 130,95 бала.

Для Єгора Курцева це перша медаль у кар’єрі на етапах юніорського Гран-прі. Крім того, це перша за сім років нагорода України в чоловічому одиночному катанні на юніорському гран-прі – після «бронзи» Івана Шмуратка на етапі в Еньї у 2019 році.

Також виступ Єгора – найкращий результат України в чоловічому одиночному катанні на юніорському гран-прі за 28 років, коли Андрій Кифоренко здобув перемогу у 1998 році.

Нагадаємо, дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко, який є прихильником диктатора Володимира Путіна, не вважає катастрофою результат свого сина Олександра Плющенка у короткій програмі на етапі юніорського Гранпрі в Анкарі.

Теги: фігурне катання спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розслідування щодо Маккарані розпочалося у 2022 році після заяв кількох колишніх гімнасток
Скандальна італійка увійшла до тренерського штабу збірної Росії з художньої гімнастики
14 вересня, 14:15
Поліна Халькевич проводить дуже успішний перший сезон на дорослому рівні
Скелелазка Халькевич здобула срібло Кубка світу у незвичному форматі змагань
12 вересня, 12:50
Беленюк у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри
«Я народжувала хлопчика». Жан Беленюк поділився кумедним діалогом з мамою
9 вересня, 12:03
Усик є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та дворазовим абсолютним чемпіоном у надважкій
Шестеро представників спорту потрапили до рейтингу найвидатніших українців
26 серпня, 09:45
Усманов безперервно обіймав посаду президента FIE з 2008 по 2022 рік
Як російське лобі впливає на Міжнародну федерацію фехтування: розслідування
24 серпня, 17:58
Саладуха розповіла про конструктивний діалог з Бідним
«Помилки є...». Голова Федерації легкої атлетики оцінила роботу міністра молоді та спорту
21 серпня, 10:39
Музичний супровід для юних росіян обрала їхня тренерська команда
Російські фігуристи виступили на Гран-прі під український «Щедрик»
20 серпня, 18:46
Після зміни громадянства Ковтун відзначився скандальними заявами
«Що з тату?». У мережі глузують з гімнаста Ковтуна, який відмовився від громадянства України
20 серпня, 10:32
Саладуха: Ми маємо чути не лише міністрів та прем’єрів, які приходять на посади, а й тих, хто з них іде
Соратниця Дмитра Разумкова прокоментувала кадрові зміни в уряді
20 серпня, 09:40

Новини

«Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» в Прем'єр-лізі
«Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» в Прем'єр-лізі
Кубок Девіса: Україна впевнено перемагає Кіпр після першого змагального дня
Кубок Девіса: Україна впевнено перемагає Кіпр після першого змагального дня
«Манчестер Юнайтед» ухвалив рішення щодо майбутнього головного тренера
«Манчестер Юнайтед» ухвалив рішення щодо майбутнього головного тренера
Фігурист Єгор Курцев здобув історичну для України нагороду юніорського етапу гран-прі
Фігурист Єгор Курцев здобув історичну для України нагороду юніорського етапу гран-прі
«Рома» накинула оком на колишнього оборонця збірної Італії – ЗМІ
«Рома» накинула оком на колишнього оборонця збірної Італії – ЗМІ
«Харків» упевнено здолав «Буковину» в Прем'єр-лізі
«Харків» упевнено здолав «Буковину» в Прем'єр-лізі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
172K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
148K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
126K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua