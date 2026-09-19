Єгор Курцев вдало виступив на юніорському етапі гран-прі з фігурного катання

Фігурист Єгор Курцев став срібним призер юніорського етапу гран-прі в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У столиці Туреччини Анкарі завершився юніорський етап гран-прі з фігурного катання. Для українського фігуриста Єгора Курцева ці змагання стали першим міжнародним стартом нового змагального сезону.

За підсумками короткої та довільної програм українець посів друге місце у чоловічому одиночному катанні, набравши 201,95 бала, поступившись представнику Японії Дайї Ебіхарі.

У короткій програмі Єгор виконав програму з минулого сезону та отримав 71,00 бала. Це новий особистий рекорд українця – попередній найкращий результат становив 70,05 бала, який він показав на чемпіонаті світу серед юніорів 2026.

У довільній програмі Єгор представив новий прокат та отримав за нього 130,95 бала.

Для Єгора Курцева це перша медаль у кар’єрі на етапах юніорського Гран-прі. Крім того, це перша за сім років нагорода України в чоловічому одиночному катанні на юніорському гран-прі – після «бронзи» Івана Шмуратка на етапі в Еньї у 2019 році.

Також виступ Єгора – найкращий результат України в чоловічому одиночному катанні на юніорському гран-прі за 28 років, коли Андрій Кифоренко здобув перемогу у 1998 році.

Нагадаємо, дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко, який є прихильником диктатора Володимира Путіна, не вважає катастрофою результат свого сина Олександра Плющенка у короткій програмі на етапі юніорського Гранпрі в Анкарі.