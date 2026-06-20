США здобули другу перемогу на Чемпіонаті світу 2026, перегравши Австралію

Господарі турніру гарантували собі плейоф завдяки вдалому першому тайму проти австралійців

Збірна США переграла Австралію з рахунком 2:0 у матчі двох лідерів групи D на Чемпіонаті світу з футболу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Американці дуже активно розпочали матч і на 11-й хвилині відкрили рахунок. Сталося це після прострілу Фоларіна Балогуна, коли захисник австралійців Кемерон Берджесс зрізав м'яч у власні ворота. До цього Сержиньйо Дест уже встиг перевірити оборону суперника ударом із меж штрафного, а Австралія відповіла лише неточним пострілом Меттью Лекі.

Підопічні Маурісіо Почеттіно продовжували мати перевагу та регулярно навантажували захист «соккеруз». Небезпечні моменти виникали після стандартів і флангових атак, а Балогун постійно тримав в напрузі оборону суперника. Австралійці більше змушені були оборонятися, а їхні спроби перейти в атаку завершувалися переважно втратами або неточними ударами. До того ж Джордан Бос і Алессандро Чіркаті ще в першому таймі отримали жовті картки за грубі фоли.

Наприкінці першої половини США подвоїли перевагу. Спершу Александер Фрімен відправив м’яч у сітку, однак арбітр зафіксував офсайд. Після тривалої перевірки VAR взяття воріт усе ж було зараховане, що встановило рахунок 2:0 перед самою перервою.

На початку другого тайму наставник Австралії Тоні Попович одразу провів потрійну заміну, випустивши Нестора Іракунду, Коннора Меткафа та Джейсона Джерію. Гості стали активніше контролювати м’яч і частіше загрожувати воротам Метта Фріса. Найкращі нагоди виникли після передач Іракунди: спочатку Меткаф змусив американського голкіпера вступити в гру, а згодом Крістіан Вольпато з вигідної позиції пробив значно вище воріт. Також після перегляду VAR арбітр скасував помилково призначений кутовий на користь Австралії.

Американці, своєю чергою, могли довести рахунок до розгромного. На 52-й хвилині Балогун вирвався майже сам на сам із воротарем, але його удар у вирішальний момент заблокував Чіркаті. Надалі США більше контролювали гру, хоча темп матчу дещо знизився через гідраційну паузу та серію замін. Через травму поле залишив Меттью Лекі, а у складі господарів згодом вийшли Себастьян Берхалтер, Джо Скаллі та Остон Трасті.

У заключні хвилини Австралія намагалася організувати фінальний штурм і навіть створила хороший момент після скидки Чіркаті, однак Гаррі Суттар не зміг як слід влучити по м’ячу. Попри активність наприкінці зустрічі, австралійці так і не завдали серйозних проблем обороні команді з США, яка впевнено втримала комфортну перевагу та довела матч до перемоги з рахунком 2:0.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет D

США – Австралія 2:0 (2:0)

Голи: Берджесс (11), Фрімен (43)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що сусідам США, Канаді, на Чемпіонаті світу підкорилися відразу кілька унікальних бомбардирських досягнень.