«Реал» готовий віддати за зірку «Баварії» шалені гроші – ЗМІ

Королівський клуб серйозно налаштований підписати атакувального виконавця

Мадридський «Реал» суттєво підвищить пропозицію за півзахисника мюнхенської «Баварії» Майкла Олісе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

«Вершкові» раніше готові були запропонувати 150 млн євро за француза. Тепер же іспанський гранд готовий заплатити за Олісе понад 200 млн. Психологічна межа, яку «Реал» не перетинатиме, склала 220 млн у євровалюті.

У разі переходу за 200+ млн Олісе стане другим найдорожчим трансфером в історії футболу. Рекордним досі залишається перехід бразильського нападника Неймара з іспанської «Барселони» в «Парі Сен-Жермен». Французький гранд у 2017 році заплатив 222 млн євро.

Олісе в нинішньому сезоні провів 52 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав 22 голи та 31 результативну передачу. У складі збірної Франції атакувальний хавбек бере участь в Чемпіонаті світу.

До слова, раніше «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.