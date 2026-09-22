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Стали відомі потенційні суперники збірної України з тенісу у Кубку Девіса

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стали відомі потенційні суперники збірної України з тенісу у Кубку Девіса
Україна посідає 44-те місце у рейтингу націй Кубка Девіса
фото: ФТУ

У лютому наступного року збірна України виступить у плейоф Першої Світової групи Кубка Девіса

Визначилися потенційні суперники чоловічої збірної України з тенісу у Кубку Девіса. Про це повідомляє «Главком».

У лютому наступного року збірна України виступить у плейоф Першої Світової групи Кубка Девіса.

На цій стадії суперником України стане одна з 13 збірних, які потрапили до посіву

Потенційні суперники збірної України

  • Фінляндія
  • Швеція
  • Польща
  • Швейцарія
  • Болгарія
  • Португалія
  • Туреччина
  • Боснія і Герцеговина
  • Колумбія
  • Литва
  • Греція
  • Люксембург
  • Казахстан 

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.

«Цей рік – для мене перший повноцінний сезон у WTA-турі, де є і суттєві призові, і міжнародна увага, яка дозволяє не лише донатити власні кошти, а й залучати пожертви з-за кордону. Разом із тим, що ми передаємо зараз, за 2026 рік ми надали нашим підшефним підрозділам підтримки приблизно на 150 тисяч євро. І рік ще не закінчився. Сподіваюся, наступного року ми зможемо збільшити цю цифру в декілька разів. Для мене це і є сенс виступів у турі», – сказала Олійникова.

Теги: теніс Кубок Девіса

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