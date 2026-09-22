Стали відомі потенційні суперники збірної України з тенісу у Кубку Девіса
У лютому наступного року збірна України виступить у плейоф Першої Світової групи Кубка Девіса
Визначилися потенційні суперники чоловічої збірної України з тенісу у Кубку Девіса. Про це повідомляє «Главком».
У лютому наступного року збірна України виступить у плейоф Першої Світової групи Кубка Девіса.
На цій стадії суперником України стане одна з 13 збірних, які потрапили до посіву
Потенційні суперники збірної України
- Фінляндія
- Швеція
- Польща
- Швейцарія
- Болгарія
- Португалія
- Туреччина
- Боснія і Герцеговина
- Колумбія
- Литва
- Греція
- Люксембург
- Казахстан
Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026.
Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.
Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.
«Цей рік – для мене перший повноцінний сезон у WTA-турі, де є і суттєві призові, і міжнародна увага, яка дозволяє не лише донатити власні кошти, а й залучати пожертви з-за кордону. Разом із тим, що ми передаємо зараз, за 2026 рік ми надали нашим підшефним підрозділам підтримки приблизно на 150 тисяч євро. І рік ще не закінчився. Сподіваюся, наступного року ми зможемо збільшити цю цифру в декілька разів. Для мене це і є сенс виступів у турі», – сказала Олійникова.
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