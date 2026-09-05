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Калініна та Бондар вийшли до третього кола парного розряду US Open

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Калініна та Бондар вийшли до третього кола парного розряду US Open
Українська тенісистка продовжує свій шлях у парному розряді US Open
фото: Instagram Ангеліна Калініна

Україно-угорський дует здолав Хвалінську та Лінетт

Ангеліна Калініна та Анна Бондар вийшли до 1/8 фіналу парного розряду Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком».

Українка та угорка протистояли польському дуету Майї Хвалінської та Магди Лінетт.

Перший сет залишився за польками, після чого Калініна та Бондар оформили камбек, виграли два сети з рахунками 3:6 та пройшли в наступний раунд.

У 1/8 фіналу US Open на Ангеліну та Анну чекає протистояння з дуетом Ерін Рутліфф (Австралія) та Алділою Сутджіаді (Індонезія).

На рівні одиночного розряду Калініна вилетіла ще в першому раунді, поступившись японці Хімено Скакатсуме.

Відкритий чемпіонат США. Друге коло

  • Майя Хвалінська (Польща) / Магда Лінетт (Польща) – Ангеліна Калініна (Україна) / Анна Бондар (Угорщина) – 6:3, 3:6, 3:6

До слова, Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу одиночного розряду Відкритого чемпіонату США, де на неї чекає протитояння з Ліндою Носковою з Чехії. Гра відбудеться 6 вересня.

Еліна Світоліна ж залишила US Open, поступившись «нейтралці» Анні Калініній.

Теги: Ангеліна Калініна US Open теніс

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