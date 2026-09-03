«У житті є значно важливіші речі». Костюк нагадала світу про атаки на Київ після перемоги на US Open

Для другої ракетки України події на батьківщині важливіші за спорт

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала перемогу над американкою Слоан Стівенс у другому колі Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.

Представниця України на корті дала флешінтерв'ю. У ньому вона розповіла про мотивацію виступати. Також Костюк розповіла про підготовку до змагань, зокрема й емоційну.

«За лаштунками точно робиться дуже багато роботи. Я не завжди щаслива, але вважаю, що мати невдалі дні й проходити через них із високо піднятою головою – це дуже важливо. Я також дуже віруюча, я християнка, і це допомагає мені твердо стояти на ногах, цінувати кожен день мого життя й просто рухатися далі», – заявила спортсменка.

Окремо Костюк згадала про варварські атаки на рідне місто. Близькі тенісистки залишаються у столиці України, тож вона стежить за ситуацією з обстрілами Києва.

«Зараз в Україні дуже важко. Київ під атаками останні 6 днів. Це дуже складно, там моя родина. Але знову ж таки, я намагаюся жити кожну мить, і не знаю, коли це все закінчиться... Уміння бути співчутливою точно допомагає розуміти, що в житті є значно важливіші речі, ніж програний тенісний матч чи просто поганий день», – резюмувала Костюк.

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.