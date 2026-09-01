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Еліна Світоліна зворушливо привітала з днем народження свого легендарного чоловіка

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Еліна Світоліна зворушливо привітала з днем народження свого легендарного чоловіка
За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР
фото: Instagram Еліни Світоліної

Світоліна звернулася до Монфіса: З Днем народження, моє кохання, мій чоловік і найкращий тато нашої маленької дівчинки 

Еліна Світоліна зворушливо привітала з днем народження свого чоловіка та легендарного французького тенісиста Гаеля Монфіса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram тенісистки.

«З Днем народження, моє кохання, мій чоловік і найкращий тато нашої маленької дівчинки.

Нам так пощастило, що ти у нас є. Дякуємо, що любиш нас, захищаєш нас і завжди поруч з нашою родиною. Ти для нас значиш більше, ніж можна висловити словами.

Ми безмежно тебе любимо. З Днем народження, наша кохана людина», – написала Світоліна.

Гаелю Монфісу сьогодні, 1 вересня, виповнилося 40 років.

За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів. Він тричі грав у фіналах турнірів серії «Мастерс»: Париж-2009 (програв Новаку Джоковичу), Париж-2010 (програв Робіну Содерлінгу) і Монте-Карло-2016 (програв Рафаелю Надалю).

На турнірах Grand Slam Монфіс свій найкращий результат показав на Ролан Гаррос 2008 і US Open 2016, коли доходив до півфіналу. Двічі він зіграв у чвертьфіналі Australian Open (2016, 2022).

У листопаді 2016 року Гаель Монфіс піднявся на шосте місце у світовому рейтингу, що стало його особистим рекордом. На тенісному корті француз заробив трохи більше $25 млн.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

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Теги: Еліна Світоліна Ґаель Монфіс теніс

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