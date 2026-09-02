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Повторення національного рекорду. Чотири українки пробилися до другого кола US Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Повторення національного рекорду. Чотири українки пробилися до другого кола US Open
Еліна Світоліна продовжує боротьбу на US Open
фото: ФТУ

До другого кола US Open 2026 пройшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева

Чотири українки пробилися до другого кола US Open, що стало повторенням національного рекорду. Про це повідомляє Главком з посиланням на BTU.

Уперше чотири українських тенісисток зіграла у другому колі в Нью-Йорку у 2020 році (Катерина Баіндл, Катерина Володько, Даяна Ястремська та Марта Костюк).

Цього сезону до другого кола US Open пройшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

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Теги: Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Олександра Олійникова теніс US Open

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