Стали відомі суперники в чвертьфіналах Ліги Європи
Жеребкування третьої стадії плей-офф турніру пройшло в швейцарському Ньоні
Наступного дня після матчів 1/8 фіналу Ліги Європи УЕФА провів жеребкування наступних стадій. Після того, як визначилися пари чвертьфіналів, вони були пронумеровані для жеребу 1/2 фіналу. Провели й жеребкування фіналу з метою визначити номінального господаря вирішального поєдинку.
Посіву не було, тож передбачалося, що команди з однієї національної асоціації могли зустрітися один з одним.
На попередній стадії, нагадаємо, припинило боротьбу київське «Динамо», яке поступилося «Вільярреалу», та «Шахтар», якого обіграла італійська «Рома».
Зате пробилися два «маленькі» клуби. Загребське «Динамо» зуміло розтрощити «Тоттенгем» Жозе Моурінью», а празька «Славія» на виїзді здолала «Рейнджерс». Ця зустріч завершилася расистським скандалом і бійкою.
Отже, в чвертьфіналах зустрічаються:
- «Арсенал» (Англія) – «Славія» Прага (Чехія)
- «Гранада» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)
- «Аякс» (Нідерланди) – «Рома» (Італія)
- «Динамо» Загреб (Хорватія) – «Вільярреал» (Іспанія)
1/4 фіналу
Перші матчі: 8 квітня
Другі матчі: 15 квітня
1/2 фіналу
Перші матчі: 29 квітня
Матчі-відповіді: 6 травня
Фінал
26 травня («Арена Гданськ», Польща)
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