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    Стали відомі суперники в чвертьфіналах Ліги Європи

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    Головним фаворитом турніру є&nbsp;&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; - Стали відомі суперники в чвертьфіналах Ліги Європи
    Головним фаворитом турніру є «Манчестер Юнайтед»
    фото з відкритих джерел

    Жеребкування третьої стадії плей-офф турніру пройшло в швейцарському Ньоні

    Наступного дня після матчів 1/8 фіналу Ліги Європи УЕФА провів жеребкування наступних стадій. Після того, як визначилися пари чвертьфіналів, вони були пронумеровані для жеребу 1/2 фіналу. Провели й жеребкування фіналу з метою визначити номінального господаря вирішального поєдинку.

    Посіву не було, тож передбачалося, що команди з однієї національної асоціації могли зустрітися один з одним.

    На попередній стадії, нагадаємо, припинило боротьбу київське «Динамо», яке поступилося «Вільярреалу», та «Шахтар», якого обіграла італійська «Рома».

    Зате пробилися два «маленькі» клуби. Загребське «Динамо» зуміло розтрощити «Тоттенгем» Жозе Моурінью», а празька «Славія» на виїзді здолала «Рейнджерс». Ця зустріч завершилася расистським скандалом і бійкою.

    Отже, в чвертьфіналах зустрічаються:


    • «Арсенал» (Англія) – «Славія» Прага (Чехія)
    • «Гранада» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)
    • «Аякс» (Нідерланди) – «Рома» (Італія)
    • «Динамо» Загреб (Хорватія) – «Вільярреал» (Іспанія)
    В 1/2 фіналу зустрінуться переможець пари «Гранада» – «Манчестер Юнайтед» з переможцем пари «Аякс» – «Рома». А переможець пари «Динамо» Загреб – «Вільярреал» з переможцем пари «Арсенал» – «Славія» Прага.


    1/4 фіналу

    Перші матчі: 8 квітня

    Другі матчі: 15 квітня

    1/2 фіналу

    Перші матчі: 29 квітня

    Матчі-відповіді: 6 травня

    Фінал

    26 травня («Арена Гданськ», Польща)

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      Теги: Ліга Європи ФК Манчестер Юнайтед
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