Стали відомі суперники в чвертьфіналах Ліги Європи

Жеребкування третьої стадії плей-офф турніру пройшло в швейцарському Ньоні

Наступного дня після матчів 1/8 фіналу Ліги Європи УЕФА провів жеребкування наступних стадій. Після того, як визначилися пари чвертьфіналів, вони були пронумеровані для жеребу 1/2 фіналу. Провели й жеребкування фіналу з метою визначити номінального господаря вирішального поєдинку.

Посіву не було, тож передбачалося, що команди з однієї національної асоціації могли зустрітися один з одним.

На попередній стадії, нагадаємо, припинило боротьбу київське «Динамо», яке поступилося «Вільярреалу», та «Шахтар», якого обіграла італійська «Рома».

Зате пробилися два «маленькі» клуби. Загребське «Динамо» зуміло розтрощити «Тоттенгем» Жозе Моурінью», а празька «Славія» на виїзді здолала «Рейнджерс». Ця зустріч завершилася расистським скандалом і бійкою.

Отже, в чвертьфіналах зустрічаються:

«Арсенал» (Англія) – «Славія» Прага (Чехія)

«Гранада» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)

«Аякс» (Нідерланди) – «Рома» (Італія)

«Динамо» Загреб (Хорватія) – «Вільярреал» (Іспанія)

В 1/2 фіналу зустрінуться переможець пари «Гранада» – «Манчестер Юнайтед» з переможцем пари «Аякс» – «Рома». А переможець пари «Динамо» Загреб – «Вільярреал» з переможцем пари «Арсенал» – «Славія» Прага.





1/4 фіналу

Перші матчі: 8 квітня

Другі матчі: 15 квітня

1/2 фіналу

Перші матчі: 29 квітня

Матчі-відповіді: 6 травня

Фінал

26 травня («Арена Гданськ», Польща)