Форвард «Кальярі» потрапив до реанімації після інциденту в басейні на Сардинії

Ще кілька днів тому Яель Трепі грав у товариському матчі за свій клуб

Яель Трепі опинився на глибині та ледь не потонув

20-річний французький нападник італійського «Кальярі» Яель Трепі потрапив до відділення інтенсивної терапії після нещасного випадку в басейні. Про це повідомляє «Главком».

Що сталося з футболістом

За інформацією італійських ЗМІ, нещасний випадок трапився вдень у неділю на приватній віллі в елітному районі Порто-Черво на Коста-Смеральді. Трепі, який, за повідомленнями, не вміє плавати, опинився на глибокій частині басейну та почав тонути. Футболіст втратив свідомість і наковтався води. Люди, які перебували поруч, надали йому першу допомогу, після чого на місце викликали екстрені служби.

Трепі доставили до цивільної лікарні Сантіссіма Аннунціата в Сассарі гелікоптером. Медики ухвалили рішення ввести спортсмена в стан медикаментозної коми та залишити під постійним наглядом у реанімації. Початкові обстеження не виявили додаткових ускладнень або інших патологічних змін. Водночас лікарі продовжують уважно стежити за його станом через наслідки перебування під водою.

Реакція «Кальярі»

Італійський клуб підтвердив інформацію про госпіталізацію. «Клуб перебуває у постійному контакті з медичною установою та родиною гравця і уважно стежить за динамікою його стану. Зараз усі думки «Кальярі» – з Яелем та його сім'єю. Ми закликаємо з повагою поставитися до приватності та надаватимемо нову інформацію в міру її надходження», – йдеться у заяві «Кальярі».

Яель Трепі приєднався до академії «Кальярі» у 2022 році, перебравшись до Італії з паризького клубу «Уніон Кретей». У 2025 році нападник допоміг молодіжній команді виграти Primavera Cup, забивши у фінальному матчі проти «Мілана». Ще кілька днів тому футболіст був безпосередньо залучений до першої команди. 15 серпня Трепі вийшов у стартовому складі «Кальярі» в матчі Кубка Італії проти «Ареццо» та провів на полі 54 хвилини. Сардинці здобули мінімальну перемогу 1:0.

Нагадаємо, що один з лідерів «Баварії» втратив свідомість під час товариської гри.