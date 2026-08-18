Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Форвард «Кальярі» потрапив до реанімації після інциденту в басейні на Сардинії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Форвард «Кальярі» потрапив до реанімації після інциденту в басейні на Сардинії
Ще кілька днів тому Яель Трепі грав у товариському матчі за свій клуб
фото: APTT

Яель Трепі опинився на глибині та ледь не потонув

20-річний французький нападник італійського «Кальярі» Яель Трепі потрапив до відділення інтенсивної терапії після нещасного випадку в басейні. Про це повідомляє «Главком».

Що сталося з футболістом

За інформацією італійських ЗМІ, нещасний випадок трапився вдень у неділю на приватній віллі в елітному районі Порто-Черво на Коста-Смеральді. Трепі, який, за повідомленнями, не вміє плавати, опинився на глибокій частині басейну та почав тонути. Футболіст втратив свідомість і наковтався води. Люди, які перебували поруч, надали йому першу допомогу, після чого на місце викликали екстрені служби.

Трепі доставили до цивільної лікарні Сантіссіма Аннунціата в Сассарі гелікоптером. Медики ухвалили рішення ввести спортсмена в стан медикаментозної коми та залишити під постійним наглядом у реанімації. Початкові обстеження не виявили додаткових ускладнень або інших патологічних змін. Водночас лікарі продовжують уважно стежити за його станом через наслідки перебування під водою.

Реакція «Кальярі»

Італійський клуб підтвердив інформацію про госпіталізацію. «Клуб перебуває у постійному контакті з медичною установою та родиною гравця і уважно стежить за динамікою його стану. Зараз усі думки «Кальярі» – з Яелем та його сім'єю. Ми закликаємо з повагою поставитися до приватності та надаватимемо нову інформацію в міру її надходження», – йдеться у заяві «Кальярі».

Яель Трепі приєднався до академії «Кальярі» у 2022 році, перебравшись до Італії з паризького клубу «Уніон Кретей». У 2025 році нападник допоміг молодіжній команді виграти Primavera Cup, забивши у фінальному матчі проти «Мілана». Ще кілька днів тому футболіст був безпосередньо залучений до першої команди. 15 серпня Трепі вийшов у стартовому складі «Кальярі» в матчі Кубка Італії проти «Ареццо» та провів на полі 54 хвилини. Сардинці здобули мінімальну перемогу 1:0.

Нагадаємо, що один з лідерів «Баварії» втратив свідомість під час товариської гри

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Бремен. Я просто хотів поїхати на тренування», – написав Кулібалі, опублікувавши фото машини без коліс
З автомобіля футболіста «Вердера» невідомі вкрали всі чотири колеса (фото)
8 серпня, 14:14
Едді Гау сенсаційно покинув «Сент-Джеймс Парк»
«Ньюкасл» несподівано залишився без головного тренера
31 липня, 20:25
Нападник збірної України Артем Довбик змінить клуб в чемпіонаті Італії
Довбик залишає «Рому» і гратиме за інший клуб італійської Серії А – джерело
27 липня, 14:10
Антоніо Сауседа з чотирьох років возив Порро на тренування та підтримував у прагненні стати професійним футболістом
Зворушливе відео: іспанець Порро вручив дідусю медаль чемпіона світу з футболу
24 липня, 10:27
Команда Руслана Ротаня розпочинатиме новий сезон
«Полісся» – «Копенгаген». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги конференцій Реклама
23 липня, 11:30
«Університатя Клуж» лише у серії пенальті поступилася київському «Динамо»
УЄФА оштрафувала суперника «Динамо» після матчу Ліги Європи
22 липня, 20:16
Дональд Трамп вважає цьогорічний Чемпіонат світу найуспішнішим в історії
Трамп закликав ФІФА знову провести Чемпіонат світу в США
22 липня, 20:00
Каземіро залишиться в Штатах після ЧС-2026
Ветеран збірної Бразилії офіційно приєднався до «Інтера Маямі» Мессі
22 липня, 19:57
Чемпіонат світу з футболу зазвичай проводиться влітку
У Чемпіонату світу з футболу в Саудівській Аравії може змінитися рік проведення – ЗМІ
20 липня, 15:52

Новини

Легендарна плавчиня Ледекі уперше за 14 років програла фінал у коронній дисципліні
Легендарна плавчиня Ледекі уперше за 14 років програла фінал у коронній дисципліні
Форвард «Кальярі» потрапив до реанімації після інциденту в басейні на Сардинії
Форвард «Кальярі» потрапив до реанімації після інциденту в басейні на Сардинії
Мусіала вдруге за три дні знепритомнів під час товариського матчу «Баварії»
Мусіала вдруге за три дні знепритомнів під час товариського матчу «Баварії»
Ще одна країна відкликала підтримку Інфантіно на виборах президента ФІФА
Ще одна країна відкликала підтримку Інфантіно на виборах президента ФІФА
Стало відомо, чи повернеться Росія у міжнародний біатлон у сезоні 2026/27
Стало відомо, чи повернеться Росія у міжнародний біатлон у сезоні 2026/27
У захисника збірної України з футболу народилася друга донька
У захисника збірної України з футболу народилася друга донька

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
112K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
76K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Сьогодні, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Сьогодні, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Сьогодні, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Сьогодні, 16:37
В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua