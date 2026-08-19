Очільниця Федерації легкої атлетики розповіла, чому українські спортсмени вживають допінг

Ольга Саладуха зазначила, що в неї та Федерації нульова толерантність до допінгу

Ольга Саладуха: Спортсмени, які хитрують і думають, що ніхто нічого не дізнається, обманюють насамперед себе

Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) і народна депутатка Ольга Саладуха в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментувала позицію члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубки щодо санкцій проти російських спортсменів.

Коментар Ольги Саладухи

Я б сказала, що, можливо, це дійсно невпевненість у результаті. Коли я ще змагалася, то з 2006 року постійно проходила антидопінговий контроль: офіцери WADA могли приїхати і взяти пробу будь-якої миті. Я знала, що завдяки своїй роботі і співпраці з тренером зможу вийти на хороший результат. Це і є віра в себе.

Спортсмени, які хитрують і думають, що ніхто нічого не дізнається, обманюють насамперед себе. Зараз лабораторні дослідження настільки просунуті, що обдурити когось просто неможливо.

Як спортсменка і як керівниця федерації я маю нульову толерантність до допінгу. Ми прописали антидопінгову програму, підписали меморандум з антидопінговим центром і постійно проводимо навчання для спортсменів. Дуже добре працює програма I Run Clean: жоден наш спортсмен не виїжджає навіть на чемпіонат України, не пройшовши цього навчання.

Дуже шкода, коли спортсмени потрапляють у халепу через необережність – випили таблетку, закапали ніс і не перевірили склад препарату. Але спортсмен має розуміти: за все, що потрапляє в організм, відповідає він сам. Тому ми постійно пояснюємо це і спортсменам, і тренерам. І ставитися будемо до всіх однаково: якщо людина вживає допінг, наслідки мають бути відповідними.

Останній гучний допінговий скандал у легкій атлетиці

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний допінг-тест. Санкції щодо Бех-Романчук пов'язані з тим, що в її організмі під час допінг-тесту знайшли заборонену речовину тестостерон. Його наявність порушує статті 2.1 та 2.2.

Через позитивний допінг-тест на тестостерон Марині Бех-Романчук загрожувала дискваліфікація терміном у чотири роки. При цьому дискваліфікацію могли скоротити до двох років у разі, якщо буде доведено ненавмисну появу речовини в організмі. Однак українка отримала максимально можливе покарання – чотири роки дискваліфікації, її було визнано винною у вживанні допінгу. Бех-Романчук буде відсторонена від змагань до травня 2029 року.