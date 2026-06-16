Світоліна розгромила росіянку на старті турнірну в Берліні

Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 в Берліні

Українка знищила Анну Калінськую, яка не дограла матч

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 8) вийшла до 1/8 фіналу трав'яного турніру WTA 500 у Берліні. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді українка перемогла «нейтральну» Анну Калінськую (WTA 20), яка не змогла дограти матч.

Хід матчу

У першому сеті Світоліна розпочала з трьох виграних геймі. Після цього суперниця спробувала скоротити відставання, але змогла виграти лише один гейм. У підсумку Світоліна забрала партію – 6:1.

Другий сет проходив за схожого сценарію, де українка виграла три стартові гейми, а Калінськая змогла перервати цю серію. Проте на наступній ж подачі українка знову виявилася сильнішою. За рахунку 4:1 Калінская взяла медичний таймаут, який завершився відмовою росіянки продовжувати гру.

Додамо, що Світоліна виграла п'ять геймів на подачі Калінської та майже вдвічі перевершила її за виграними розіграшами (43:22). Також Еліна взяла реванш у росіняки за поразку в 1/8 фіналу тисячника у Досі цього року. Загалом у Світоліної тепер чотири перемоги над Калінською за кар’єру.

WTA 500. Берлін. 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінськая 6:1, 4:1

У другому колі п'ятисотника в столиці Німеччини Еліна зустрінеться з Євою Лис (Німеччина, WTA 80), яка отримала wild card і в першому раунді вибила Магдалену Френх (Польща, WTA 45). У квітні цього року Світоліна переграла Лис у 1/8 фіналу грунтового турніру WTA 500 у Штутгарті.

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала 12-ю тенісисткою в історії WTA, якій вдалося заробити понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру. Історичну позначку Світоліна подолала після завершення ґрунтового сезону, в якому вона здобула перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі та дісталась до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» 2026, де поступилась Марті Костюк.