Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна розгромила росіянку на старті турнірну в Берліні

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна розгромила росіянку на старті турнірну в Берліні
Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 в Берліні
фото: WTA

Українка знищила Анну Калінськую, яка не дограла матч

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 8) вийшла до 1/8 фіналу трав'яного турніру WTA 500 у Берліні. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді українка перемогла «нейтральну» Анну Калінськую (WTA 20), яка не змогла дограти матч.

Хід матчу

У першому сеті Світоліна розпочала з трьох виграних геймі. Після цього суперниця спробувала скоротити відставання, але змогла виграти лише один гейм. У підсумку Світоліна забрала партію – 6:1.

Другий сет проходив за схожого сценарію, де українка виграла три стартові гейми, а Калінськая змогла перервати цю серію. Проте на наступній ж подачі українка знову виявилася сильнішою. За рахунку 4:1 Калінская взяла медичний таймаут, який завершився відмовою росіянки продовжувати гру.

Додамо, що Світоліна виграла п'ять геймів на подачі Калінської та майже вдвічі перевершила її за виграними розіграшами (43:22). Також Еліна взяла реванш у росіняки за поразку в 1/8 фіналу тисячника у Досі цього року. Загалом у Світоліної тепер чотири перемоги над Калінською за кар’єру.

WTA 500. Берлін. 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінськая 6:1, 4:1

У другому колі п'ятисотника в столиці Німеччини Еліна зустрінеться з Євою Лис (Німеччина, WTA 80), яка отримала wild card і в першому раунді вибила Магдалену Френх (Польща, WTA 45). У квітні цього року Світоліна переграла Лис у 1/8 фіналу грунтового турніру WTA 500 у Штутгарті.

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала 12-ю тенісисткою в історії WTA, якій вдалося заробити понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру. Історичну позначку Світоліна подолала після завершення ґрунтового сезону, в якому вона здобула перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі та дісталась до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» 2026, де поступилась Марті Костюк.

Теги: теніс Еліна Світоліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Селехметьєва отримала іспанське громадянство 21 травня
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
21 травня, 18:02
Ціньвень Чжень невдало виступає під час свого повернення до туру після складної травми
Олімпійська чемпіонка розплакалася після свого вильоту з «Ролан Гарросу»
25 травня, 23:22
Марта Костюк пропустить цьогорічний «Ролан Гаррос» у парному розряді
Костюк не зіграє у парному розряді «Ролан Гаррос» 2026
28 травня, 14:29
Марта Костюк вдруге в кар'єрі вийшла у 1/8 фіналу Ролан Гаррос
Костюк впевнено пройшла до четвертого кола «Ролан Гаррос»
29 травня, 14:05
На французьких кортах продовжуються сенсаційні вильоти зірок світового тенісу
Уперше з 1998 року в третьому раунді «Ролан Гаррос» лишилася мала кількість гравців топ-10
29 травня, 15:55
Марта Костюк спробує вперше в кар’єрі обіграти Ігу Свьонтек
Костюк заговорила про реванш у Свьонтек перед матчем на «Ролан Гаррос»
30 травня, 17:43
Еліна Світоліна вирушила в наступну стадію
Світоліна оформила вольову перемогу на шляху в чвертьфінал «Ролан Гаррос» проти Костюк
31 травня, 16:19
Владислав Гераскевич та Микола Кушнір
Тренер Микола Кушнір: Під час відсторонення Гераскевича від Олімпіади Бубка з Борзовим десь заховалися
4 червня, 13:45
На Вімблдоні 2026 буде розіграний найбільший призовий фонд в історії турніру
Вімблдон 2026: організатори повідомили про рекордний призовий фонд
12 червня, 12:32

Новини

«Динамо» дізналося суперника у першому раунді кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» дізналося суперника у першому раунді кваліфікації Ліги Європи
Світоліна розгромила росіянку на старті турнірну в Берліні
Світоліна розгромила росіянку на старті турнірну в Берліні
«Росія має лягти». Дерюгіна емоційно відреагувала на останній ракетний обстріл Києва
«Росія має лягти». Дерюгіна емоційно відреагувала на останній ракетний обстріл Києва
Черговий скандал на мундіалі: вболівальник втратив роботу через образливий жест
Черговий скандал на мундіалі: вболівальник втратив роботу через образливий жест
Чи приїде очільниця МОК Ковентрі в Україну? Коментар першого віцепрезидента НОК Перевезенцева
Чи приїде очільниця МОК Ковентрі в Україну? Коментар першого віцепрезидента НОК Перевезенцева
ФБР попередило атаку дронів на турнір UFC у Білому домі, приурочений до дня народження Трампа
ФБР попередило атаку дронів на турнір UFC у Білому домі, приурочений до дня народження Трампа

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua