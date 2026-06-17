Кваліфікація без сенсу. На тенісному турнірі в Ноттінгемі стався рідкісний випадок

Ганна Клугман стала єдиною «лакі-лузеркою», яка пройшла перший раунд турніру в Ноттінгемі

Травми топових тенісисток дали другий шанс багатьом тенісисткам з кваліфікації

Старт трав'яного сезону на жіночому турнірі WTA 250 в англійському Ноттінгемі відзначився вкрай рідкісним для професійного тенісу прецедентом. Про це повідомляє «Главком».

Травматичний старт сезону

Через хвилю травм та відмов провідних гравчинь безпосередньо перед початком матчів основної сітки, фінальний раунд кваліфікаційних змагань фактично втратив будь-який спортивний сенс. Усі шість тенісисток, які програли свої вирішальні матчі у відборі, все одно потрапили до основного турніру в статусі «лакі-лузерів».

Жіночий турнір у Ноттінгемі цьогоріч мав зібрати солідний склад учасниць, проте організатори зазнали нищівного удару один за одним. Спочатку через пошкодження лівого коліна зі змагань знялася перша сіяна турніру, юна американка Іва Йович. Слідом за про неучасть оголосили чимало інших іменитих тенісисток, серед яких чемпіонка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова, румунка Жаклін Крістіан, француженка Лоїс Буассон, а також головні надії місцевої британської публіки – Емма Радукану та Кеті Бултер.

У підсумку в основній сітці утворилося шість вакантних місць. Оскільки за регламентом WTA ці позиції заповнюються гравчинями, що поступилися у фіналі кваліфікації, склалася унікальна ситуація. За неї далі пройшли абсолютно всі невдахи останнього відбіркового раунду. Клугман, Дьюдені, Бондар, Біррелл, Престон та Кенін отримали омріяні квитки в перший раунд, навіть попри свої поразки на корті.

Як виступили «лакі-лузерки» в основній сітці?

Попри несподіваний подарунок долі, більшість новоспечених учасниць не змогли затриматися в Ноттінгемі надовго. Зокрема, Алісія Дьюдені після поразки у кваліфікації від Хімено Сакатсуме в першому колі основної сітки розгромно поступилася українці Даяні Ястремській. Натомість угорська тенісистка Анна Бондар завершила свої виступи після поразки від Емми Наварро, а представниця Австралії Кімберлі Біррелл не змогла зачепитися за матч проти американки Енн Лі.

Натомість єдиною, хто пройшов перший раунд, стала британка Ганна Клугман. Отримавши статус лакі-лузера, вона в першому ж раунді основи здолала свою співвітчизницю Геррієт Дарт.

Нагадаємо, що Стародубцева драматично програла третій сіяній на турнірі в Ноттінгемі.