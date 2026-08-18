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Мусіала вдруге за три дні знепритомнів під час товариського матчу «Баварії»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мусіала вдруге за три дні знепритомнів під час товариського матчу «Баварії»
Мусіала (другий праворуч) з'явився на полі на 61 хвилині, але вже на 69 хвилині йому стало погано

Мусіала провів на полі вісім хвилин після виходу на заміну і був змушений достроково завершити зустріч

Один з лідерів «Баварії» Джамал Мусіала знепритомнів під час товариського матчу з «Хайденхаймом». Про це інформує «Главком».

Мусіала провів на полі лише вісім хвилин після виходу на заміну і був змушений достроково завершити зустріч. Він з'явився на полі на 61 хвилині, але вже на 69 хвилині йому стало погано. Після втрати свідомості гравцю надали допомогу лікарі, після чого гравець залишив поле у ​​їхньому супроводі.

Зустріч із «Хайденхаймом» завершилася поразкою «Баварії» з рахунком 2:4.

Цей епізод став для Мусіали вже другим подібним випадком за кілька днів. 15 серпня футболіст знепритомнів у товариському матчі з «РБ Лейпцигом».

Джамал вийшов у стартовому складі, забив гол на 81-й хвилині, а через дві хвилини впав на газон. Після медичної допомоги Мусіала прийшов до тями і самостійно залишив поле.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: Джамал Мусіала НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія

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