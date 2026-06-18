Світоліна впевнено пробилася у чвертьфінал German Open

Перша ракетка України здолала черговий раунд турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла німкеню українського походження Єву Лис у другому колі змагань у Берліні. Про це повідомляє «Главком».

Після рівного старту зустрічі українка швидко захопила ініціативу. Вона взяла подачі суперниці в четвертому та шостому геймах і створила солідний гандикап. Лис відповіла одним брейком, та Світоліна таки дотиснула опонентку.

За схожим сценарієм пішов і другий сет. Цього разу перша ракетка України набрала очки на подачах німецької тенісистки в пятому та сьомому геймах. Та тепер Лис відповісти бодай одним брейком не змогла, тож програла і партію, і поєдинок.

Наступна суперниця Світоліної наразі невідома. Вона визначиться в поєдинку між Александрою Еалою з Філіппін і представницею Казахстану Єленою Рибакіною. Призовий фонд турніру в німецькій столиці – понад 1,2 млн доларів.

German Open. 2-й раунд

Еліна Світоліна (Україна, 6) – Єва Лис (Німеччина) – 6:3, 6:2

До слова, раніше Світоліна стала амбасадоркою ФК «Харків». «Металіст 1925» отримав нову назву, кольори та логотип. Відтепер підопічні Младена Бартуловіча виступатимуть в багряно-золотих барвах.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна потрапила в елітний список світового тенісу за призовими. Українка перетнула межу 30 млн доларів гонорарів за всю кар'єру. Нагорі списку – Серена Вільямс (94,8 млн «зелених»).



