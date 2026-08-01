«Агрон» – «Луцьксантехмонтаж №536». У Кубку України пройде гра клубів з оригінальними назвами

«Агрон» та «Луцьксантехмонтаж №536» зустрінуться між собою в Кубку України

У Кубку України жереб звів між собою собою клуби з Тернопільщини та Волині

У кваліфікаційному раунді Кубку України відбудеться гра між клубами з доволі оригінальними назвами: «Агрон» (Великі Гаї, Тернопільська область) – «Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк). Про це інформує «Главком».

«Агрон» (Великі Гаї, Тернопільська область)

Історія створення клубу «Агрон» бере свій початок у 2016 році.

«У бeрeзні 2016 року я зібрав прeдставників бізнeсу, фeрмeрства нашого краю й повідомив, що у нас є ідeя створити футбольну команду. Поговорили, й відгукнувся на той час лишe один – дирeктор ПП «Агрон» Юрій Бeрeзовський. Я йому й сказав: «Юрію Романовичу, в такому випадку й назва нашої команди має бути Агрон-ОТГ». Так і розпочалася історія нашого футбольного клубу», – розповідав голова Великогаївської громади Олег Кохман.

«Агрон» є чемпіоном та володарем Кубка Тернопільської області 2025 року. Також клуб братиме участь в Аматорському чемпіонаті України 2026/27

Варто зазначити, що Агрон – це персонаж давньогрецького міфу, житель острова Кос. Він і його сестри Бісса і Меропіда, що не почитали богів окрім Геї і через це отримували від неї певні блага, розізлили інших богів, що вирішили їх покарати.

Коли Бісса і Меропіда відмовилися вшанувати Гермеса, Афіну і Артеміду, які появилися до них як пастух з дочками, а Агрон навіть кинувся на Гермеса з рожном, то за це всі троє були перетворені в птахів: Меропіда в сову, Бісса в чайку, Агрон в сивку. Їхній батько Євмел став нічним вороном.

«Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк)

Футбольний клуб «Луцьксантехмонтаж-536» був заснований у 2012 році. Він отримав свою назву на честь однойменної будівельної компанії ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», яка фінансово та організаційно підтримує команду, сформувавши її на базі свого підприємства.

«Луцьксантехмонтаж №536» є віцечемпіоном та володарем Кубка Волинської області 2025 року. Клуб з Луцька, як і «Агрон», братиме участь в Аматорському чемпіонаті України 2026/27.

Нагадаємо, українська асоціація футболу оголосила пари кваліфікаційного раунду Кубка України 2026/27.