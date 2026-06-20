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Українські тенісистки отримали суперниць на турнірах перед Вімблдоном

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Українські тенісистки отримали суперниць на турнірах перед Вімблдоном
Еліна Світоліна виступить на турнірі у Бад-Гомбурзі
фото: Getty Images

Еліна Світоліна стартує у Бад-Гомбурзі з другого кола

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Дарія Снігур та Олександра Олійникова дізналися найближчих суперниць на трав'яних турнірах напередодні Вімблдону 2026. Про це повідомляє «Главком».

Світоліна виступить в основній сітці турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі, тоді як Снігур та Олійникова розпочнуть виступи з кваліфікації WTA 250 в Істборні.

Для Світоліної турнір у Бад-Гомбурзі стане другим поспіль стартом на траві після чвертьфіналу WTA 500 у Берліні. Українка пропустить стартовий раунд і вступить у боротьбу з другого кола. Де їй дістанеться в суперниці переможниця пари Людмила Самсонова – Катерина Синякова.

Із Самсоновою, яка представляє США, українка ще не зустрічалася. А от всі п'ять зустрічей з чешкою Синяковою були на користь Світоліної. Змагання у Бад-Гомбурзі проходитимуть з 21 до 27 червня.

Дарія Снігур та Олександра Олійникова стартуватимуть у кваліфікації турніру WTA 250 в Істборні. Снігур у першому колі відбору зустрінеться з американкою Софією Кенін – чемпіонкою Australian Open 2020 та колишньою четвертою ракеткою світу. Тенісистки раніше не зустрічалися між собою на професійному рівні.

Олійникова натомість зіграє проти британської тенісистки Софії Джонсон. Для суперниць це також буде перша очна зустріч. Українка продовжує боротьбу за дебютну участь в основній сітці турніру WTA на трав'яному покритті. У разі перемоги Олександра у фінальному поєдинку відбору зіграє або з Еміліаною Аранго, або з Алішею Паркс.

Перші матчі кваліфікації в Істборні відбудуться 20 червня. Основна сітка турніру стартує наступного тижня, а Вімблдон 2026 розпочнеться 29 червня.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна потрапила в елітний список світового тенісу за призовими. Українка перетнула межу 30 млн доларів гонорарів за всю кар'єру. Нагорі списку – Серена Вільямс (94,8 млн «зелених»).

Теги: теніс Еліна Світоліна

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