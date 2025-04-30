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Світоліна розгромила японку і вийшла у півфінал турніру WTA 1000 в Мадриді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна розгромила японку і вийшла у півфінал турніру WTA 1000 в Мадриді
Світоліна продовжує перемагати у Мадриді
фото: Reuters

Світоліна здобула 11 перемогу поспіль

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді, здобувши 11-ту поспіль перемогу. Про це повідомляє «Главком».

У чвертьфіналі Еліна розгромила японську тенісистку Моюку Утидзиму.

У матчі проти японки Світоліна спочатку обмінялася з суперницею брейками у першому сеті, але згодом повністю перехопила ініціативу: завершила перший сет з рахунком 6:2, а другий – 6:1, вигравши п’ять геймів поспіль.

Поєдинок тривав усього 54 хвилини. За цей час українка зробила чотири ейси, реалізувала п’ять з шести брейкпойнтів і не допустила жодної подвійної помилки. У свою чергу, Утидзима «відзначилась» п’ятьма подвійними помилками.

В 1/8 фіналу Світоліна перемогла представницю Греції Марію Саккарі – 6:3, 6:4. Матч тривав 1 годину 38 хвилин.

Марта Костюк в 1/8 фіналу здолала росіянку Анастасію Потапову – 6:3, 6:2.

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.

Теги: Еліна Світоліна теніс

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