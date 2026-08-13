Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Торонто

У півфінальному матчі Світоліна поступилася Ізі Швьонтек

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до фіналу турніру WTA 1000 у Торонто. Про це повідомляє «Главком».

У півфінальному матчі українська тенісистка поступилася сьомій сіяній та колишній першій ракетці світу Ізі Швьонтек у трьох сетах.

Хід гри

Перший сет у Торонто залишився за Швьонтек – 6:3. Однак у другій партії Еліна повністю перехопила ініціативу, дозволивши суперниці взяти лише один гейм, і зрівняла рахунок – 6:1.

У вирішальному сеті українка першою зробила брейк та повела 3:2. Втім, розвинути перевагу Світоліній не вдалося. Швьонтек виграла чотири гейми поспіль і завершила партію з рахунком 6:3.

WTA 1000, Торонто. Півфінал

Іга Швьонтек (Польща) – Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 1:6, 6:3

Наступним турніром WTA 1000 для Світоліної стане Цинциннаті. Українка стартуватиме з другого кола у грі проти переможниці матчу між чешкою Терезою Валентовою та переможницею кваліфікації.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.