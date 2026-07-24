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Одіозний тенісист хоче стати професійним баскетболістом після завершення кар'єри

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Одіозний тенісист хоче стати професійним баскетболістом після завершення кар'єри
Нік Кірьос є одним з найяскравіших тенісистів нинішнього ATP-туру
фото: PA

Нік Кірьос назвав амбітні плани на майбутнє

Австралійський тенісист Нік Кіріос заявив, що після завершення кар'єри на корті планує спробувати себе в професійному баскетболі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurohoops. 

Зміна виду спорту 

Фіналіст Вімблдону-2022 зізнався, що мріє виступати в одному з європейських чемпіонатів і стати спортсменом, який досягнув професійного рівня одразу у двох видах спорту. Останні кілька років кар'єру 31-річного австралійця переслідують травми. У сезоні-2026 він провів лише чотири матчі в одиночному розряді, здобувши одну перемогу, а в рейтингу ATP опустився за межі першої дев'ятисотки.

Попри це, Кіріос уже замислюється над тим, чим займатиметься після тенісу. В інтерв'ю Tennis Head і під час подкасту Make Noise він розповів, що баскетбол завжди був його найбільшою спортивною пристрастю. «Я дуже хочу грати у професійний баскетбол на певній стадії свого життя. Одна з моїх наступних кар'єрних цілей – стати професіоналом у двох видах спорту. Коли моя тенісна історія підійде до кінця, я б хотів грати у баскетбол десь у Європі. Прагну бути одним із тих спортсменів, які виступали на поважному професійному рівні у двох дисциплінах», – сказав Кіріос.

Австралієць також зазначив, що має запасний варіант на випадок, якщо реалізувати мрію про баскетбол не вдасться. За його словами, тоді він спробує побудувати кар'єру в гольфі, яким давно захоплюється у вільний час.

Відданість Кірьоса баскетболу

Любов Кіріоса до баскетболу давно не є секретом. Він неодноразово розповідав, що в дитинстві серйозно займався цим видом спорту, а серед його улюблених команд НБА є «Бостон Селтікс». Тенісист регулярно відвідує баскетбольні матчі та часто ділиться власними прогнозами й коментарями щодо НБА.

Попри спад у кар'єрі через постійні проблеми зі здоров'ям, Кіріос залишається одним із найвідоміших тенісистів свого покоління. Найвищою позицією австралійця було 13-те місце у світовому рейтингу ATP. За кар'єру він виграв сім титулів ATP в одиночному розряді, дійшов до фіналу Вімблдону у 2022 році, а також разом із Танасі Коккінакісом став чемпіоном Australian Open-2022 у парному розряді.

Нагадаємо, що третя ракетка світу здивувала кар'єрною мрією з дитинства

Теги: баскетбол Танасі Коккінакіс Нік Кірьос «Бостон Селтікс» теніс

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