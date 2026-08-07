Світоліна розгромила ексросіянку на турнірі WTA 1000 у Торонто

У матчі за вихід до чвертьфіналу Світоліна зіграє проти американки Аманди Анісімової

У матчі третього кола Світоліна не залишила шансів ексросіянці Потаповій

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено пробилася до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто. Про це повідомляє «Главком».

У матчі третього кола дев'ята сіяна Світоліна не залишила шансів ексросіянці Анастасії Потаповій, яка нині виступає під прапором Австрії. Обидві партії завершилися з однаковим рахунком 6:1, а весь матч тривав трохи більше години.

WTA 1000, Торонто. Третє коло

Еліна Світоліна (Україна) – Анастасія Потапова (Австрія) 6:1, 6:1

У матчі за вихід до чвертьфіналу Світоліна зіграє проти американки Аманди Анісімової, яка отримала восьмий номер посіву.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.