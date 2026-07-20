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Снігур з важкої перемоги стартувала на турнірі у Празі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Снігур з важкої перемоги стартувала на турнірі у Празі
Дарія Снігур переможно розпочала виступити у столиці Чехії
фото: Ladies Open Calvi Zilia

Українка у трьох сетах обіграла Еллу Зайдель

Українська тенісистка Дарія Снігур успішно стартувала на турнірі на хардовому покритті WTA 250 у Празі. Про це повідомляє «Главком».

У матчі першого кола Снігур зустрілася з німкенею Еллою Зайдель (№130 WTA). До цього суперниці провели між собою один поєдинок, у якому перемогу здобула українка.

Хід матчу

Перший сет пройшов у рівній боротьбі. Снігур не вдалося відірватися від суперниці більш ніж на один гейм, тож доля сету вирішувалася на тайбреку, де сильнішою була Снігур 7:5, яка реалізувала свій єдиний брейкпойнт.

У другому сеті німкеня повела 2:0 і довела партію до перемоги 6:3. У вирішальному сеті тенісистки обмінювалися брейками, і після шести геймів рахунок був рівним – 3:3. Втім, у вирішальний момент Снігур перехопила ініціативу. Вона відіграла брейкпойнти на власній подачі, після чого виграла три гейми поспіль і закрила партію – 6:3.

WTA 250. Прага. 1/16 фіналу

Дарія Снігур (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) 7:5, 3:6, 6:3

Наступна суперниця Снігур визначиться у матчі Айла Аксу (Туреччина) – Софія Костулас (Бульгія).

Нагадаємо, на Вімблдоні 2026 Снігур досягла історичного успіху. Вона вперше в кар'єрі дісталася третього кола турніру Грендслем.

Теги: теніс Дарія Снігур

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