Снігур з важкої перемоги стартувала на турнірі у Празі
Українка у трьох сетах обіграла Еллу Зайдель
Українська тенісистка Дарія Снігур успішно стартувала на турнірі на хардовому покритті WTA 250 у Празі. Про це повідомляє «Главком».
У матчі першого кола Снігур зустрілася з німкенею Еллою Зайдель (№130 WTA). До цього суперниці провели між собою один поєдинок, у якому перемогу здобула українка.
Хід матчу
Перший сет пройшов у рівній боротьбі. Снігур не вдалося відірватися від суперниці більш ніж на один гейм, тож доля сету вирішувалася на тайбреку, де сильнішою була Снігур 7:5, яка реалізувала свій єдиний брейкпойнт.
У другому сеті німкеня повела 2:0 і довела партію до перемоги 6:3. У вирішальному сеті тенісистки обмінювалися брейками, і після шести геймів рахунок був рівним – 3:3. Втім, у вирішальний момент Снігур перехопила ініціативу. Вона відіграла брейкпойнти на власній подачі, після чого виграла три гейми поспіль і закрила партію – 6:3.
WTA 250. Прага. 1/16 фіналу
Дарія Снігур (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) 7:5, 3:6, 6:3
Наступна суперниця Снігур визначиться у матчі Айла Аксу (Туреччина) – Софія Костулас (Бульгія).
Нагадаємо, на Вімблдоні 2026 Снігур досягла історичного успіху. Вона вперше в кар'єрі дісталася третього кола турніру Грендслем.
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