Забарний став п'ятим українцем за часів незалежності, який здобув Суперкубок УЄФА
У грі за Суперкубок УЄФА ПСЖ Забарного переміг «Астон Віллу»
Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом за часів незалежності, який здобув Суперкубок УЄФА. Про це повідомляє «Главком».
У грі за Суперкубок УЄФА ПСЖ Забарного переміг «Астон Віллу».
23‑річний український захисник потрапив до заявки на гру, але весь матч провів на лаві запасних.
Українські футболісти, які здобували Суперкубок УЄФА
- Андрій Демченко («Аякс», 1995 рік)
- Андрій Шевченко («Мілан», 2003 рік)
- Анатолій Тимощук («Зеніт», 2008 рік)
- Андрій Лунін («Реал», 2022, 2024 роки)
- Ілля Забарний (ПСЖ, 2026 рік)
З 2017 року футболіст-зрадник Тимощук працює в російському «Зеніті».
Як повідомлялося, у минулому році Тимощуку було повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ.
21 вересня 2024 року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.
«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.
Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.
Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів ПСЖ, за який грає українець Ілля Забарний, дотиснув найкращу команду Ліги Європи «Астон Віллу» у матчі за Суперкубок УЄФА 2026.
Суперкубок УЄФА 2026
ПСЖ – «Астон Вілла» 2:1 (1:1)
- Голи: Кварацхелія (20), Дуе (61) – Маджо (45)
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