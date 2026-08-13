У грі за Суперкубок УЄФА ПСЖ Забарного переміг «Астон Віллу»

Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом за часів незалежності, який здобув Суперкубок УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

У грі за Суперкубок УЄФА ПСЖ Забарного переміг «Астон Віллу».

23‑річний український захисник потрапив до заявки на гру, але весь матч провів на лаві запасних.

Українські футболісти, які здобували Суперкубок УЄФА

Андрій Демченко («Аякс», 1995 рік)

Андрій Шевченко («Мілан», 2003 рік)

Анатолій Тимощук («Зеніт», 2008 рік)

Андрій Лунін («Реал», 2022, 2024 роки)

Ілля Забарний (ПСЖ, 2026 рік)

З 2017 року футболіст-зрадник Тимощук працює в російському «Зеніті».

Як повідомлялося, у минулому році Тимощуку було повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ.

21 вересня 2024 року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів ПСЖ, за який грає українець Ілля Забарний, дотиснув найкращу команду Ліги Європи «Астон Віллу» у матчі за Суперкубок УЄФА 2026.

Суперкубок УЄФА 2026

ПСЖ – «Астон Вілла» 2:1 (1:1)