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Забарний став п'ятим українцем за часів незалежності, який здобув Суперкубок УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Забарний став п'ятим українцем за часів незалежності, який здобув Суперкубок УЄФА
Ілля Забарний поповнив свою колекцію трофеїв
фото: УАФ

У грі за Суперкубок УЄФА ПСЖ Забарного переміг «Астон Віллу»

Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом за часів незалежності, який здобув Суперкубок УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

У грі за Суперкубок УЄФА ПСЖ Забарного переміг «Астон Віллу».

23‑річний український захисник потрапив до заявки на гру, але весь матч провів на лаві запасних. 

Українські футболісти, які здобували Суперкубок УЄФА

  • Андрій Демченко («Аякс», 1995 рік)
  • Андрій Шевченко («Мілан», 2003 рік)
  • Анатолій Тимощук («Зеніт», 2008 рік)
  • Андрій Лунін («Реал», 2022, 2024 роки)
  • Ілля Забарний (ПСЖ, 2026 рік)

З 2017 року футболіст-зрадник Тимощук працює в російському «Зеніті».

Як повідомлялося, у минулому році Тимощуку було повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ.

21 вересня 2024 року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів ПСЖ, за який грає українець Ілля Забарний, дотиснув найкращу команду Ліги Європи «Астон Віллу» у матчі за Суперкубок УЄФА 2026.

Суперкубок УЄФА 2026

ПСЖ – «Астон Вілла» 2:1 (1:1)

  • Голи: Кварацхелія (20), Дуе (61) – Маджо (45)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ілля Забарний ФК Парі Сен-Жермен

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