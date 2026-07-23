Видатній японській тенісистці загрожує в'язниця за шахрайство: деталі гучного скандалу

У 1997 році Хіракі виграла «Ролан Гаррос» у змішаному розряді

Японська поліція підозрює тенісистку Хіракі у причетності до шахрайства, скоєного чотири роки тому

Колишня японська тенісистка Ріка Хіракі була заарештували за підозрою в шахрайстві. Про це повідомило «Главком» з посиланням на Kyodo.

Японська поліція підозрює Хіракі у причетності до шахрайства, скоєного чотири роки тому. Тоді була обдурена жінка, яка втратила 300 тис. єн (близько $1900). Вона перерахувала кошти на банківський рахунок екстенісистки.

Запис із камери відеоспостереження банкомату показав, що 54-річна Хіракі того ж дня зняла кошти, які переказала потерпіла. Поліція також розслідує повідомлення від інших людей, які заявили про переказ грошей на той же рахунок.

Найвищою позицією Хіракі у одиночному світовому рейтингу було 72-е місце, у парному – 26-те.

У 1997 році вона виграла «Ролан Гаррос» у змішаному розряді. Напарником японки на тому турнірі був представник Індії Махеш Бхупаті.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.