Видатній японській тенісистці загрожує в'язниця за шахрайство: деталі гучного скандалу
Японська поліція підозрює тенісистку Хіракі у причетності до шахрайства, скоєного чотири роки тому
Колишня японська тенісистка Ріка Хіракі була заарештували за підозрою в шахрайстві. Про це повідомило «Главком» з посиланням на Kyodo.
Японська поліція підозрює Хіракі у причетності до шахрайства, скоєного чотири роки тому. Тоді була обдурена жінка, яка втратила 300 тис. єн (близько $1900). Вона перерахувала кошти на банківський рахунок екстенісистки.
Запис із камери відеоспостереження банкомату показав, що 54-річна Хіракі того ж дня зняла кошти, які переказала потерпіла. Поліція також розслідує повідомлення від інших людей, які заявили про переказ грошей на той же рахунок.
Найвищою позицією Хіракі у одиночному світовому рейтингу було 72-е місце, у парному – 26-те.
У 1997 році вона виграла «Ролан Гаррос» у змішаному розряді. Напарником японки на тому турнірі був представник Індії Махеш Бхупаті.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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