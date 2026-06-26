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Світоліна зустрінеться з іншою українкою на старті Вімблдонського турніру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Світоліна зустрінеться з іншою українкою на старті Вімблдонського турніру
На Еліну Світоліну чекатиме українське дербі
фото: Getty Images

У британській столиці відбулося жеребкування трав'яного мейджора

Українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною отримали суперниць у першому раунді Вімблдона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Кольори України на третьому мейджорі сезону захищатимуть сім тенісисток. Двоє з них розпочнуть виступи 29 червня. Олександра Олійникова зустрінеться з американкою Маккартні Кесслер, а Даяна Ястремська протистоятиме японській тенісистці Аой Іто.

Решта українок стартуватимуть 30 червня. Світоліна в першому колі проекзаменує молодшу співвітчизницю Дарю Снігур. Натомість Марта Костюк зустрінеться з аргентинською тенісисткою українського походження Надею Подороскою. Тим часом Ангеліна Калініна протистоятиме ексросіянці під прапором Каміллі Рахімовій, а Юлія Стародубцева – безпрапорній Анні Блінковій.

Найвищим досягненням України в жіночому тенісі на Вімблдонському турнірі залишається півфінал. Двічі до цієї стадії дісталася Світоліна. Перша ракетка України поступилася місцем у вирішальному поєдинку в 2019 та 2023 роках.

Графік матчів українок на Вімблдоні-2026

Представниці України стартуватимуть на турнірі 29 червня. У цей день зіграють двоє тенісисток. Натомість у вівторок, 30 червня, на корти вийдуть ще п'ять українок.

  • 29 червня, Олександра Олійникова (Україна) – Маккартні Кесслер (США)
  • 29 червня, Даяна Ястремська (Україна) – Аой Іто (Японія)
  • 30 червня, Еліна Світоліна (Україна, 8) – Дар'я Снігур (Україна)
  • 30 червня, Марта Костюк (Україна, 12) – Надя Подороска (Аргентина)
  • 30 червня, Ангеліна Калініна (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан)
  • 30 червня, Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова (нейтр.)

Дискваліфікація чемпіонки Вімблдона-2023

Маркета Вондроушова покарана через відмову від тесту на допінг. Інцидент стався 3 грудня 2025 року. За словами чеської тенісистки, її відмова була пов'язана з важким психологічним станом.

Вондроушова заявила, що працівник антидопінгового агентства пізно ввечері подзвонив у двері, не відрекомендувався і не дотримувався протоколу. Експерти підтвердили в чешки гостру реакцію на стрес і генералізований тривожний розлад. Водночас через три дні вона здала тест іншому працівнику.

Трибунал врахував аргументи Вондроушової та розглянув свідчення офіцера допінг-контролю. Однак, функціонери вирішили, що переконливих виправдань відмові немає. Як наслідок, ухилення від тесту прирівняли до його позитивного результату та дискваліфікували її на чотири роки.

До слова, Еліна Світоліна несподівано програла чвертьфінал турніру в Берліні. Українська тенісистка зазнала поразки від філіппінки Александри Еали. Перша ракетка України поступилася в двох сетах.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна стала амбасадоркою ФК «Харків». «Металіст 1925» отримав нову назву, кольори та логотип. Відтепер підопічні Младена Бартуловіча виступатимуть в багряно-золотих барвах.

Теги: Еліна Світоліна Вімблдон Даяна Ястремська теніс Дарія Снігур Марта Костюк Ангеліна Калініна

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