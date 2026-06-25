Міжнародна федерація тенісу змінила свою назву

World Tennis пообіцяла щорічно реінвестувати у розвиток тенісу у світі не менше 85% усіх отримуваних доходів

Міжнародна федерація тенісу (ITF) змінила назву на World Tennis. Про це організація повідомила на своєму офіційному сайті, інформує «Главком».

«Перетворення на World Tennis знаменує початок нової доби для організації. В основі її стратегії лежить прагнення відкрити «світ можливостей» для людей будь-якого віку, рівня підготовки та походження як на корті, так і за його межами», – йдеться у пресрелізі World Tennis.

World Tennis пообіцяла протягом наступного десятиліття щорічно реінвестувати у розвиток тенісу у світі не менше 85% усіх отримуваних доходів, підтримуючи тим самим 214 національних тенісних асоціацій.

Також організація заявила про намір зміцнювати співпрацю між усіма учасниками тенісної спільноти.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.