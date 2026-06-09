Костюк знялась з турніру в Лондоні: відома причина

Українська тенісистка вирішила поберегтися перед Вімблдоном

Друга ракетка України Марта Костюк не виступить на турнірі WTA 500 у Лондоні. Про це повідомляє «Главком».

Костюк мала розпочати трав'яний сезон матчем першого кола проти 17-річної британки Міки Стойсавлевич. Проте українська тенісистка знялася зі змагань через травму правої щиколотки.

Місце Костюк в основній сітці отримає хорватська тенісистка Донна Векич, яка потрапила до турніру в статусі «лакі лузер».

До старту турніру в Лондоні Марта підходила після найуспішнішого відрізка сезону у своїй кар'єрі. Українка стала переможницею турніру WTA 1000 у Мадриді та здобула 17 перемог поспіль на ґрунтовому покритті. Її серія обірвалася лише в півфіналі «Ролан Гаррос», де вона у двох сетах поступилася майбутній володарці титулу – «нейтральній» Міррі Андрєєвій.

Наприкінці червня Марта Костюк має грати на Вімбілдоні, вшосте потрапивши одразу до основної сітки. Найкращий результат українки на цьому турнірі – третє коло (у 2023 та 2024 роках), водночас торік вона припинила виступи вже у першому колі.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку від безпрапорної Мірри Андрєєвої у 1/2 фіналу «Ролан Гаррос». Остання представниця України на French Open зізналася, що бачила можливість для зміни перебігу подій на корті.

«Так, я повернулася в гру, але сьогодні подача в мене не працювала належним чином. Думаю, я багато поспішала. У моїй грі було трохи більше хаосу, ніж зазвичай. Я не надто замислювалася про це. Просто намагалася грати очко за очком. Я майже не концентрувалася на рахунку», – пояснила українка.

Костюк досягнула найбільшої вершини в тенісній кар'єрі. Досі вона жодного разу не виходила в півфінали мейджорів. А в рейтингу WTA українська тенісистка піднялася на 12-те місце.