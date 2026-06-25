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Костюк провела спільне тренування з легендарною Сереною Вільямс (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Костюк провела спільне тренування з легендарною Сереною Вільямс (відео)
Марта Костюк на траві у цьому році ще не грала

Костюк та Серена Вільямс готуються до Вімблдону

Тринадцята ракетка світу українська тенісистка Марта Костюк провела спільне тренування з експершою ракеткою світу та переможницею 23 турнірів Grand Slam в одиночному розряді Сереною Вільямс. Про це повідомляє «Главком».

44-річна Вільямс отримала wild card в основну сітку Вімблдону.

Марта Костюк на траві у цьому році ще не грала – українка отримала пошкодження щиколотки після Відкритого чемпіонату Франції.

44-річна Вільямс завершила кар'єру після Відкритого чемпіонату США 2022 року.

В активі Вільямс 73 титули WTA. Вона сім разів вигравала Відкритий чемпіонат Австралії, тричі – Відкритий чемпіонат Франції, сім разів – Вімблдон та шість разів – Відкритий чемпіонат США.

Також на її рахунку три золоті медалі Олімпійських ігор у парному розряді, одна – в одиночному. У парному розряді Вільямс виграла 14 турнірів Великого шолома. Американка є єдиною тенісисткою в історії, яка виграла кар'єрний «Золотий шолом» (перемоги у чотирьох турнірах Великого шолома та на Олімпіаді) в одиночному та парному розрядах.

Нагадаємо, американські тенісистки Серена та Вінус Вільямс виступлять разом у парному розряді на Вімблдоні.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

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Теги: теніс Марта Костюк Серена Вільямс Вімблдон

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