Світоліна здійснила камбек проти росіянки та вийшла до чвертьфіналу турніру в Німеччині

Перша ракетка України змогла впоратися з принциповою суперницею

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно розпочала свій шлях на трав'яному турнірі категорії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, вийшовши до 1/4 фіналу турніру. Про це повідомляє «Главком».

Нервовий старт проти «нейтральної»

Отримавши третій номер посіву, українка пропустила стадію 1/16 фіналу й стартувала одразу з другого раунду, де у важкому трисетовому поєдинку здобула вольову перемогу. Суперницею Світоліної в 1/8 фіналу стала «нейтральна» російська тенісистка Людмила Самсонова (WTA 42). Матч тривав 2 години та 13 хвилин і змусив українських уболівальників похвилюватися.

Перший сет видався для Еліни невдалим. Вона швидко припустилася помилок, віддала контроль на своїй подачі й поступилася суперниці з рахунком 3:6. Але в другій партії українка змогла стабілізувати гру, знайшла свій темп на траві й зуміла взяти реванш з аналогічним рахунком 6:3.

Найбільш драматичні події розгорнулися у вирішальному третьому сеті. Самсонова першою зуміла зробити брейк і повела в рахунку. Проте за несприятливого розкладу Світоліна продемонструвала фірмовий характер. Вона повністю перехопила ініціативу й виграла шість геймів поспіль. Проти такого тиску Самсонова, яка цього року демонструє жахливу статистику у затяжних поєдинках (0:9 у трисетових матчах у 2026 році), нічого вдіяти не змогла. Фінальний сет завершився розгромними 6:2 на користь нашої спортсменки.

WTA 500. Бад-Гомбург. 1/8 фіналу

Людмила Самсонова – Еліна Світоліна (Україна, 3) 6:3, 3:6, 2:6

Завдяки цій перемозі Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу німецького п'ятисотника. У поєдинку за вихід до півфіналу перша ракетка України схрестить ракетки з представницею Китаю Сінью Ван.Саме турнір у Бад-Гомбурзі є останнім етапом підготовки тенісисток до старту цьогорічного Вімблдону.

Нагадаємо, що Стародубцева прикро програла стартовий матч на турнірі в Істборні.