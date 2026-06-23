Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна здійснила камбек проти росіянки та вийшла до чвертьфіналу турніру в Німеччині

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна здійснила камбек проти росіянки та вийшла до чвертьфіналу турніру в Німеччині
Світоліна зуміла продемонструвати вражаючу серію з виграних поспіль геймів у заключній партії
фото: WTA

Перша ракетка України змогла впоратися з принциповою суперницею

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно розпочала свій шлях на трав'яному турнірі категорії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, вийшовши до 1/4 фіналу турніру. Про це повідомляє «Главком».

Нервовий старт проти «нейтральної»

Отримавши третій номер посіву, українка пропустила стадію 1/16 фіналу й стартувала одразу з другого раунду, де у важкому трисетовому поєдинку здобула вольову перемогу. Суперницею Світоліної в 1/8 фіналу стала «нейтральна» російська тенісистка Людмила Самсонова (WTA 42). Матч тривав 2 години та 13 хвилин і змусив українських уболівальників похвилюватися.

Перший сет видався для Еліни невдалим. Вона швидко припустилася помилок, віддала контроль на своїй подачі й поступилася суперниці з рахунком 3:6. Але в другій партії українка змогла стабілізувати гру, знайшла свій темп на траві й зуміла взяти реванш з аналогічним рахунком 6:3.

Найбільш драматичні події розгорнулися у вирішальному третьому сеті. Самсонова першою зуміла зробити брейк і повела в рахунку. Проте за несприятливого розкладу Світоліна продемонструвала фірмовий характер. Вона повністю перехопила ініціативу й виграла шість геймів поспіль. Проти такого тиску Самсонова, яка цього року демонструє жахливу статистику у затяжних поєдинках (0:9 у трисетових матчах у 2026 році), нічого вдіяти не змогла. Фінальний сет завершився розгромними 6:2 на користь нашої спортсменки.

WTA 500. Бад-Гомбург. 1/8 фіналу 

Людмила Самсонова – Еліна Світоліна (Україна, 3) 6:3, 3:6, 2:6

Завдяки цій перемозі Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу німецького п'ятисотника. У поєдинку за вихід до півфіналу перша ракетка України схрестить ракетки з представницею Китаю Сінью Ван.Саме турнір у Бад-Гомбурзі є останнім етапом підготовки тенісисток до старту цьогорічного Вімблдону.

Нагадаємо, що Стародубцева прикро програла стартовий матч на турнірі в Істборні

Теги: Еліна Світоліна Людмила Самсонова теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мессі належить рекорд за кількістю здобутих «Золотих м'ячів» (8)
Дядько та екстренер Надаля порівняв його з Мессі
Вчора, 12:49
Ганна Клугман стала єдиною «лакі-лузеркою», яка пройшла перший раунд турніру в Ноттінгемі
Кваліфікація без сенсу. На тенісному турнірі в Ноттінгемі стався рідкісний випадок
17 червня, 23:45
Віталій Сачко обіграв 66-ту ракетку світу чеха Віта Копршиву
Український тенісист Сачко здобув найрейтинговішу перемогу в сезоні
4 червня, 18:03
Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»
2 червня, 17:33
Еліна Світоліна вирвала путівку в 1/4 фіналу мейджора
Світоліна назвала головний позитив майбутнього поєдинку проти Костюк
31 травня, 18:48
Марта Костюк вдруге в кар'єрі вийшла у 1/8 фіналу Ролан Гаррос
Костюк впевнено пройшла до четвертого кола «Ролан Гаррос»
29 травня, 14:05
Еліна Світоліна продовжила шлях на мейджорі
Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції
27 травня, 16:27
Еліна Світоліна у першому раунді Відкритого чемпіонату Франції здолала угорку Анну Бондар
Вперше в історії п'ятеро українок пробилися до другого кола «Ролан Гаррос»
27 травня, 09:25
Алекс Мікельсен навіть попри недостатню кількість сну зумів перемогти у стартовому матчі турніру
Готельний номер американського тенісиста затопило перед його першим матчем на «Ролан Гарросі»
26 травня, 15:49

Новини

Світоліна здійснила камбек проти росіянки та вийшла до чвертьфіналу турніру в Німеччині
Світоліна здійснила камбек проти росіянки та вийшла до чвертьфіналу турніру в Німеччині
Португалія з дублем Роналду розгромила Узбекистан у грі Чемпіонату світу
Португалія з дублем Роналду розгромила Узбекистан у грі Чемпіонату світу
Роналду став першим футболістом, який забивав голи на шести чемпіонатах світу
Роналду став першим футболістом, який забивав голи на шести чемпіонатах світу
ЗМІ назвали головного претендента на посаду тренера збірної Італії з футболу
ЗМІ назвали головного претендента на посаду тренера збірної Італії з футболу
Коментатор втратив акредитацію на Чемпіонат світу, бо в ефірі різко розкритикував ФІФА
Коментатор втратив акредитацію на Чемпіонат світу, бо в ефірі різко розкритикував ФІФА
Українці здобули сім нагород на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій
Українці здобули сім нагород на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua