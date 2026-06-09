Титулована російська легкоатлетка поскаржилася на «непрості умови, в яких перебуває країна»

Кнороз заявила, що у неї відсутня можливість рости і рухатися далі

Багаторазова чемпіонка Росії зі стрибків із жердиною Поліна Кнороз під час розмови з пропагандистами зізналася, що зберігати мотивацію без міжнародних стартів їй допомагає виключно особиста пристрасть до стрибків. Про це повідомляє «Главком».

Пропагандисти запитали у Кнороз, як вона знаходить сили та мотивацію в умовах міжнародної спортивної ізоляції країни-агресора.

«Примушувати себе непросто з огляду на те, що я вже не раз завойовувала титул чемпіонки країни. Це дуже цінна нагорода, але, отримуючи її рік у рік, хочеться рости і рухатися далі.

На жаль, поки що такої можливості немає. Відповідаючи на ваше запитання, мене мотивує власне бажання стрибати.

Не лукавитиму: у побуті я лінива, не люблю ні бігати, ні працювати зі штангою. Але саме від стрибків отримую величезне задоволення. Я фанатик своєї справи. Коли виходжу до сектору на змаганнях, навіть у тих непростих умовах, у яких зараз перебуває вся країна, просто нагадую собі, що займаюся улюбленою справою», – заявила росіянка.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.