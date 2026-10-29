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Чемпіонат світу очима букмекера: GGBET на SBC Summit Ukraine 2026

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат світу очима букмекера: GGBET на SBC Summit Ukraine 2026

«Для нас цей чемпіонат став найбільшою подією року, хоча матчі йшли о третій ночі. І найцікавіше, що він здивував нас самих»

28 жовтня у Львові відбувся SBC Summit Ukraine 2026, VI Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу. Флагманська подія спільноти Sport&Business Club уперше вийшла за межі столиці: майданчиком став Barvy Event Hall у Львові. Конференція зібрала понад 700 учасників з усієї України: керівників клубів, ліг і федерацій, маркетологів, представників медіа та спортсменів.

Бренд GGBET став преміум спонсором події і взяв участь у панельній дискусії «Не за прогнозом: ЧС-2026 очима букмекера». Разом із спортивним коментатором і співзасновником MAINCAST Віталієм Волочаєм спікером від GGBET виступив його CEO Сергій Міщенко.

Чемпіонат світу очима букмекера: GGBET на SBC Summit Ukraine 2026 фото 1

На панелі розібрали реальні поведінкові аномалії чемпіонату світу з футболу, зокрема на основі даних GGBET. Дискусія показала, як змінилися звички фанатів:

Нові герої замість грандів. Норвегія та Кабо-Верде збирали інтерес на рівні топових збірних, тоді як зірковий матч Франція–Англія за популярністю опинився на рівні гри 1/16 фіналу.  

Прематч перемагає лайв. Через нічні трансляції 62% ставок робилися до старту матчів (проти звичних 30–35%). А вдень майже кожна друга ставка була експресом проти третини у звичайний місяць. 

Еволюція вболівальника. Фанати хочуть змагатися думками, що доводить стрімкий розвиток ринків прогнозів. Відповідаючи на цей тренд, GGBET уже розробляє власну платформу. 

Велика кампанія та ситуативи. Одного рекламного блокбастера сьогодні недостатньо: ситуативний контент конкурує з ним за увагу на рівних. Тому GGBET поєднав масштабне промо «Літо великої гри» з лайв-редакцією в соцмережах. 

Чемпіонат світу очима букмекера: GGBET на SBC Summit Ukraine 2026 фото 2

«Для нас цей чемпіонат став найбільшою подією року, хоча матчі йшли о третій ночі. І найцікавіше, що він здивував нас самих. Ми готувалися до одного турніру, а отримали зовсім інший: з Норвегією замість Бразилії і зі ставками зранку за кавою замість вечора перед екраном. Тому ми й прийшли на SBC не з порадами, а з чесними спостереженнями. Якщо хтось у залі після цієї розмови по-іншому подивиться на свого вболівальника, значить, ми не дарма приїхали до Львова», зазначив Сергій Міщенко, CEO GGBET.

GGBET є партнером провідних українських спортивних клубів, зокрема ФК «Полісся» та «Динамо» Київ, і послідовно підтримує події, що формують діалог між спортом, бізнесом і медіа в Україні.

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Теги: чемпіонат світу фанати

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