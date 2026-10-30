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Борчиня Винник здолала росіянку в сутичці за «бронзу» Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Борчиня Винник здолала росіянку в сутичці за «бронзу» Чемпіонату світу 2026
Марія Винник перемогла надпринципову суперницю
фото: Асоціація спортивної боротьби України

У скарбничці збірної України вже три нагороди планетарної першості

Українка Марія Винник здобула бронзову медаль Чемпіонату світу з боротьби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на протокол змагань.

Представниця України змагалася у ваговій категорії до 59 кг. У півфіналі Винник поступилася американській борчині Абігейл Елізабет Нетт. Як наслідок, їй дісталося місце у втішному фіналі.

Поєдинок за третє місце на Чемпіонаті світу 2026 вийшов запеклим. Українці ще й дісталася принципова опонентка – російська борчиня Світлана Ліпатова. Винник зуміла дотиснути суперницю (7:6) та виграла «бронзу».

Тепер збірна України зібрала повний комплект нагород на турнірі. Раніше Анастасія Алпєєва завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 76 кг. Натомість Наталія Клівчуцька здобула «срібло» (до 55 кг).

Чемпіонат світу. Астана, Казахстан

Жінки, до 59 кг

  1. Маніша Бханвала (Індія)
  2. Абігейл Елізабет Нетт (США)
  3. Марія Винник (Україна)/Хурелхуугійн Болортуя (Монголія)

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

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Теги: вільна боротьба чемпіонат світу жіноча боротьба

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