Борчиня Винник здолала росіянку в сутичці за «бронзу» Чемпіонату світу 2026
У скарбничці збірної України вже три нагороди планетарної першості
Українка Марія Винник здобула бронзову медаль Чемпіонату світу з боротьби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на протокол змагань.
Представниця України змагалася у ваговій категорії до 59 кг. У півфіналі Винник поступилася американській борчині Абігейл Елізабет Нетт. Як наслідок, їй дісталося місце у втішному фіналі.
Поєдинок за третє місце на Чемпіонаті світу 2026 вийшов запеклим. Українці ще й дісталася принципова опонентка – російська борчиня Світлана Ліпатова. Винник зуміла дотиснути суперницю (7:6) та виграла «бронзу».
Тепер збірна України зібрала повний комплект нагород на турнірі. Раніше Анастасія Алпєєва завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 76 кг. Натомість Наталія Клівчуцька здобула «срібло» (до 55 кг).
Чемпіонат світу. Астана, Казахстан
Жінки, до 59 кг
- Маніша Бханвала (Індія)
- Абігейл Елізабет Нетт (США)
- Марія Винник (Україна)/Хурелхуугійн Болортуя (Монголія)
До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.
Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.
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