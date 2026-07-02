«Тоттенгем» Де Дзербі придбав футболіста за рекордні гроші

Новачок змінив один столичний колектив на інший

Півзахисник Матеуш Фернандеш перейшов із лондонського «Вест Гема» в столичний «Тоттенгем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Шпори» віддали за хавбека орієнтовно 99 млн євро. Ця сума стала трансферним рекордом «Тоттенгема». Досі лондонці ніколи не платили так багато за футболістів.

Фернандеш провів у «Вест Гемі» лише сезон. Минулого літа «залізяки» віддали за нього 44 млн англійському «Саутгемптону». Португалець виступатиме за «шпор» під 18-м номером.

У кампанії 2025/26 Фернандеш зіграв 42 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і п'ять результативних передач. Навесні півзахисник дебютував у збірній Португалії, але до заявки на Чемпіонат світу 2026 не потрапив.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.