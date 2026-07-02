«Манчестер Сіті» оформив трансфер півзахисника збірної Англії

Учасник Чемпіонату світу 2026 поповнить лави «містян»

Хавбек Елліот Андерсон змінив прописку в межах англійської Прем'єр-ліги, перейшовши з «Ноттінгем Форест» на «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Усі сторони узгодили деталі переходу. Андерсон пройшов медогляд у Канзас-Сіті. «Містяни» заплатять за вихованця «Ньюкасла» орієнтовно 135 млн євро.

Півзахисник підписав із «Манчестер Сіті» контракт на п'ять років. У складі «лісників» Андерсон відіграв два сезони. Влітку 2024-го «Ноттінгем» віддав за нього 41 млн євро з гаком.

Андерсон у кампанії 2025/26 провів 50 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та п'ять асистів. На Чемпіонаті світу хавбек зіграв чотири поєдинки за збірну Англії, у яких відзначився однією результативною передачею.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.