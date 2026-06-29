«Манчестер Сіті» офіційно призначив нового головного тренера

Енцо Мареска підписав з «містянами» трирічний контракт

Англійський «Манчестер Сіті» офіційно оголосив про призначення італійського спеціаліста Енцо Марески на посаду головного тренера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Ман Сіті».

Угода з італійським спеціалістом розрахована до 2029 року. 46-річний тренер, який раніше працював у «Челсі» (очолив команду влітку 2024 року, але був звільнений в січні 2026-го), уклав контракт з клубом з Манчестера терміном на три сезони.

Мареска зайняв місце Пепа Гвардіоли, який протягом десяти років керував командою та виграв з нею 20 трофеїв. Раніше він уже був частиною тренерського штабу Гвардіоли в сезоні 2022–2023, а також відповідав за роботу з молодіжним складом «Манчестер Сіті».

У своїй тренерській кар’єрі Мареска досяг успіху з «Лестером», вигравши Чемпіоншип, а також з «Челсі», з яким він здобув Лігу конференцій і клубний Чемпіонат світу. Крім того, він має досвід самостійної роботи в «Пармі».

Нагадаємо, 24 травня 2026 року Гвардіола провів свій останній матч на чолі «Манчестер Сіті», після чого звернувся до свого наступника з посланням.

«Коли клуб скаже мені, хто стане моїм наступником, то я одразу зателефоную цьому фахівцеві. У тій розмові я скажу йому, щоб він залишався собою. «Манчестер Сіті» надасть йому беззастережну підтримку, і це найбільша похвала. Усім менеджерам, які тут працювали, пощастило з Чікі, а тепер і з Уго, Ферраном, з усією роботою, і з Халдуном.

Будьте собою, і у скрутні моменти вас це захистить більше, ніж у будь-якому іншому клубі. Будьте вільні у своїх ідеях, вирушайте сюди, багато робіть. Після приїзду до Манчестера ми будували команду, а моїм девізом завжди було: «Виграй цей матч. АПЛ? Кубок ліги? Постарайся виграти і подивимося, що з цього вийде». Це найкращий спосіб. Я майже впевнений, що це станеться. І все буде добре!», – зазначив Гвардіола.