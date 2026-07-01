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«Тоттенгем» зібрався встановити трансферний рекорд – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Тоттенгем» зібрався встановити трансферний рекорд – інсайдер
Сандро Тоналі залишився крок до переїзду в британську столицю
фото: EFE

«Шпори» солідно працюють на ринку в міжсезоння

Півзахисник збірної Італії Сандро Тоналі змінить англійський «Ньюкасл» на лондонський «Тоттенгем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Столичний клуб узгодив перехід із «сороками». Також «шпори» отримали згоду на трансфер самого хавбека. Усім зацікавленим сторонам залишилося владнати формальності.

Купівля Тоналі стане рекордною в історії «Тоттенгема». Лондонці заплатять за італійця не менше 85 млн фунтів. Незабаром «шпори» остаточно закриють трансфер зірки «Ньюкасла».

Тоналі в минулому сезоні зіграв 53 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав три голи та шість результативних передач. На «Сент-Джеймс Парк» італієць провів три роки.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Тоттенхем Готспур ФК «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тоналі

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