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Чемпіон Англії викупив оборонця за солідні кошти

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон Англії викупив оборонця за солідні кошти
П'єро Інкап'є переконав лондонців у профпридатності
фото: EFE

Учасник Чемпіонату світу 2026 став повноцінним футболістом «канонірів»

Лондонський «Арсенал» оформив трансфер оборонця П'єро Інкап'є з леверкузенського «Баєра». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Каноніри» віддали за центрбека 40 млн фунтів. Попередній сезон він відіграв за англійський гранд на правах оренди. Еквадорець підписав із «Арсеналом» контракт на п'ять років.

Інкап'є доклався до тріумфу команди Мікеля Артети в Прем'єр-лізі. Він закривав позиції центрбека та лівого оборонця. Зокрема, в останньому амплуа латиноамериканець зіграв у програному фіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

У кампанії 2025/26 Інкап'є провів 39 поєдинків у всіх турнірах за «Арсенал». До свого активу він записав один гол і два асисти. На Чемпіонаті світу 2026 оборонець зіграв два матчі за національну команду Еквадору.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: Прем’єр-ліга ФК Арсенал (Лондон) Бундесліга ФК «Байєр» (Леверкузен) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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