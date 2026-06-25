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«Манчестер Юнайтед» знову віддасть в оренду коштовного футболіста – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Юнайтед» знову віддасть в оренду коштовного футболіста – інсайдер
Андре Онана проявив себе в турецькій Суперлізі
фото: EFE

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Голкіпер Андре Онана залишиться в турецькому «Трабзонспорі» на сезон 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Англійський «Манчестер Юнайтед» погодився пролонгувати орендний договір із третьою командою Туреччини. Онана проведе другий поспіль змагальний рік у складі «Чорноморських штормів». Оренда воротаря буде платною.

Контракт Онана з МЮ залишається чинним до літа 2028 року. Влітку 2023-го «червоні дияволи» віддали за камерунця 50,2 млн євро міланському «Інтеру». Проте, кар'єра кіпера на «Олд Траффорд» ознаменувалася великою кількістю результативних помилок.

Онана в сезоні, що нещодавно завершився, провів 33 матчі за «Трабзонспор» у всіх турнірах. Воротар пропустив 40 м'ячів. Зберіг ворота сухими африканець в шести поєдинках.

До слова, раніше «Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера. Ним прогнозовано став Каррік. У січні англійський фахівець очолив «червоних дияволів» до кінця сезону.

Нагадаємо, лондонський «Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг. «Каноніри» випередили переможців решти провідних чемпіонатів Європи за виграними призовими. Столичний гранд отримає понад 223 млн євро.

Теги: Прем’єр-ліга ФК Манчестер Юнайтед ФК «Трабзонспор» Андре Онана НОВИНИ ФУТБОЛУ

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