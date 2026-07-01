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«Челсі» віддав понад 50 мільйонів за дебютанта збірної Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Челсі» віддав понад 50 мільйонів за дебютанта збірної Італії
Марко Палестра перебрався на Туманний Альбіон
фото: EFE

Англійський гранд поцупив перспективного футболіста з-під носа чемпіона Серії A

Лондонський «Челсі» оголосив про трансфер оборонця «Аталанти» з Бергамо Марко Палестри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Сині» заплатили за італійця орієнтовно 57 млн євро. Новачок підписав із лондонцями контракт на сім років. Він однаково вправно грає обома ногами та може закрити позиції в обороні та середній лінії на двох флангах.

Минулий сезон Палестра провів на правах оренди в італійському «Кальярі». За його плечима 37 матчів у всіх турнірах за сардинців. До свого активу оборонець записав один гол і чотири результативні передачі.

Навесні Палестра дебютував у збірній Італії. Він вийшов на заміну під завісу півфіналу плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу проти збірної Північної Ірландії (2:0). Натомість проти боснійців у фіналі оборонець вийшов у старті та зіграв 74 хвилини.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі Серія А ФК «Аталанта»

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