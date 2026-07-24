Трамп запровадив рекордні мита на важливе спортивне екіпірування з Канади

Дональд Трамп використовує мита не лише для економічного, а й для політичного тиску

Дональд Трамп вирішив ускладнити життя найбільшому конкуренту США у хокеї

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50-відсоткових мит на низку товарів із Канади, серед яких опинилися хокейні ключки та екіпірування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Finance.

Марність дій Трампа

Нові обмеження мають набути чинності через 30 днів і стали черговим етапом торговельного протистояння між двома країнами. Попри символічність такого кроку (хокей вважається національним видом спорту Канади), експерти не очікують суттєвого впливу на ринок.

Аналітики зазначають, що більшість професійних хокейних ключок уже давно виробляється не в Канаді, а на заводах в Азії. Єдиний великий канадський виробник дерев'яних ключок нині працює переважно для аматорського хокею та дитячих ліг, тоді як гравці НХЛ і професіонали використовують сучасні моделі з азійського регіону. Крім того, провідні бренди Bauer, CCM і Sherwood також перенесли значну частину виробництва за межі Канади. Через це під нові мита потрапить лише обмежена частина продукції, яка безпосередньо експортується до США.

Фахівці наголошують, що нові тарифи стосуються лише товарів, які імпортуються на американський ринок. Для канадських споживачів, які купують хокейне спорядження у власній країні, ціни не повинні змінитися, якщо виробники не вирішать компенсувати втрати від американського ринку шляхом глобального підвищення вартості продукції.

Мотивація введення мит на хокейне екіпірування

У Білому домі пояснили запровадження мит відповіддю на торговельну політику Канади щодо американської молочної продукції, алкогольних напоїв та автомобільної галузі. Водночас прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава використовуватиме відведені 30 днів для переговорів із Вашингтоном, сподіваючись уникнути набуття нових мит чинності.

Експерти та представники канадського бізнесу поки що розглядають рішення адміністрації Трампа передусім як інструмент політичного тиску, а не як крок, що кардинально змінить ситуацію на ринку хокейного спорядження.

Нагадаємо, що Трамп закликав ФІФА знову провести Чемпіонат світу в США.