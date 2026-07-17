Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори-2020. Чи знайшла розвідка США докази

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори-2020. Чи знайшла розвідка США докази
У 2021 році розвідувальне співтовариство США дійшло висновку: жодна іноземна держава не змогла змінити результати президентських виборів 2020 року
фото: Getty Images

Двоє співрозмовників Reuters повідомили, що база даних виборців, про яку говорив Трамп, не містила секретної інформації

Президент США Дональд Трамп заявив про нібито втручання Китаю у президентські вибори 2020 року та розсекретив документи, які, за його словами, підтверджують цю версію.

Водночас ці твердження суперечать офіційним висновкам американської розвідки, яка не виявила доказів впливу Пекіна на результати голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Трамп розсекретив документи про нібито втручання Китаю

Під час 25-хвилинного звернення до нації Трамп заявив, що розсекречені матеріали демонструють «шокуючі вразливості» американської виборчої системи.

За словами президента, Китай нібито незаконно отримав 220 млн записів американських виборців, які містять імена, адреси та інші персональні дані. Крім того, він звинуватив представників розвідувального співтовариства у приховуванні інформації про масштаби діяльності Пекіна.

Також Трамп вкотре закликав Конгрес ухвалити закон, який передбачає обов'язкове підтвердження громадянства та посвідчення особи з фотографією під час голосування.

Розвідка США не підтвердила заяв президента

Водночас Reuters зазначає, що офіційна оцінка американської розвідки, оприлюднена ще у 2021 році, не виявила жодних доказів того, що Китай або будь-яка інша іноземна держава змогли змінити результати президентських виборів 2020 року.

У документі наголошується, що не було зафіксовано втручання у реєстрацію виборців, підрахунок голосів, бюлетені чи виборчі системи.

Крім того, двоє співрозмовників Reuters повідомили, що база даних виборців, про яку говорив Трамп, не містила секретної інформації. Подібні списки регулярно використовуються політичними консультантами та не дають можливості маніпулювати результатами виборів.

Політичний контекст

Виступ Трампа відбувся напередодні проміжних виборів до Конгресу США, де республіканці боротимуться за збереження своєї більшості.

Президент також заявив, що адміністрація виявила понад 275 тис. зареєстрованих виборців-негромадян у чотирьох штатах. Водночас Reuters зазначає, що дослідження свідчать: випадки голосування негромадян у США є надзвичайно рідкісними, а системи перевірки громадянства іноді помилково ідентифікують натуралізованих американців як іноземців.

Сенатор-демократ Марк Ворнер розкритикував заяви президента, назвавши їх «абсолютною вигадкою». За його словами, американські спецслужби дійшли одностайного висновку, що Китай не намагався змінити результати виборів 2020 року.

Раніше стало відомо, що Білий дім розглядає можливість розсекретити частину розвідувальних матеріалів щодо можливого втручання Китаю у президентські вибори США 2020 року. 

Варто зазначити, що у 2021 році розвідувальне співтовариство США дійшло висновку: жодна іноземна держава не змогла змінити результати президентських виборів 2020 року чи вплинути на підрахунок голосів. Водночас окремі аналітики висловлювали незгоду з цією оцінкою, вважаючи, що Китай міг мати можливість втручатися у виборчий процес.

Читайте також:

Теги: розвідка вибори Китай Дональд Трамп документи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп любить переможців. Чому це шанс для України
Трамп любить переможців. Чому це шанс для України
9 липня, 10:29
Путін та Трамп зустрілися в Анкориджі у серпні 2025 року
«Дух Анкориджа» вмер. Як Кремль хотів виграти за столом те, чого не здобув на війні
30 червня, 18:28
Трамп та Рубіо на зустрічі з Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі
Трамп і Рубіо оцінили українські удари по території Росії
8 липня, 16:12
Зеленський пояснив, що потрібно для запуску виробництва Patriot в Україні, після домовленостей із Трампом
Україна отримала право виробляти Patriot. Зеленський пояснив, які наступні кроки
9 липня, 20:21
НАТО назвало критичний період для конфлікту з Росією
НАТО назвало критичний період для конфлікту з Росією
12 липня, 02:46
Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном
Зеленський попередив про масований обстріл і терміново повертається в Україну
1 липня, 19:41
За даними Міноборони Китаю, навчання «Морська взаємодія-2026» є частиною щорічного плану співробітництва між збройними силами Москви та Пекіна
Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання
5 липня, 11:59
Зеленський обговорив із Трампом та європейськими лідерами роль Китаю у російсько-українській війні
Китай дуже жорстко відреагував на російські ядерні погрози, – Зеленський
9 липня, 21:14
Трамп звільнив членів двопартійного виборчого органу напередодні проміжних виборів
Трамп звільнив членів двопартійного виборчого органу напередодні проміжних виборів
10 липня, 08:35

Політика

Країна-сусідка Росії посилила охорону стратегічних об'єктів через загрозу Москви
Країна-сусідка Росії посилила охорону стратегічних об'єктів через загрозу Москви
Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори-2020. Чи знайшла розвідка США докази
Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори-2020. Чи знайшла розвідка США докази
Голова Пентагону розповів, кого перевірятимуть на тестостерон і навіщо
Голова Пентагону розповів, кого перевірятимуть на тестостерон і навіщо
Тричі за три дні: Польща перехопила російські літаки над Балтикою
Тричі за три дні: Польща перехопила російські літаки над Балтикою
Україна вперше пройде парадом у Брюсселі: з нагоди чого й коли
Україна вперше пройде парадом у Брюсселі: з нагоди чого й коли
Росія почала звозити бензин з усієї країни до Москви
Росія почала звозити бензин з усієї країни до Москви

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua