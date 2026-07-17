Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори-2020. Чи знайшла розвідка США докази

У 2021 році розвідувальне співтовариство США дійшло висновку: жодна іноземна держава не змогла змінити результати президентських виборів 2020 року

Двоє співрозмовників Reuters повідомили, що база даних виборців, про яку говорив Трамп, не містила секретної інформації

Президент США Дональд Трамп заявив про нібито втручання Китаю у президентські вибори 2020 року та розсекретив документи, які, за його словами, підтверджують цю версію.

Водночас ці твердження суперечать офіційним висновкам американської розвідки, яка не виявила доказів впливу Пекіна на результати голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Трамп розсекретив документи про нібито втручання Китаю

Під час 25-хвилинного звернення до нації Трамп заявив, що розсекречені матеріали демонструють «шокуючі вразливості» американської виборчої системи.

За словами президента, Китай нібито незаконно отримав 220 млн записів американських виборців, які містять імена, адреси та інші персональні дані. Крім того, він звинуватив представників розвідувального співтовариства у приховуванні інформації про масштаби діяльності Пекіна.

Також Трамп вкотре закликав Конгрес ухвалити закон, який передбачає обов'язкове підтвердження громадянства та посвідчення особи з фотографією під час голосування.

Розвідка США не підтвердила заяв президента

Водночас Reuters зазначає, що офіційна оцінка американської розвідки, оприлюднена ще у 2021 році, не виявила жодних доказів того, що Китай або будь-яка інша іноземна держава змогли змінити результати президентських виборів 2020 року.

У документі наголошується, що не було зафіксовано втручання у реєстрацію виборців, підрахунок голосів, бюлетені чи виборчі системи.

Крім того, двоє співрозмовників Reuters повідомили, що база даних виборців, про яку говорив Трамп, не містила секретної інформації. Подібні списки регулярно використовуються політичними консультантами та не дають можливості маніпулювати результатами виборів.

Політичний контекст

Виступ Трампа відбувся напередодні проміжних виборів до Конгресу США, де республіканці боротимуться за збереження своєї більшості.

Президент також заявив, що адміністрація виявила понад 275 тис. зареєстрованих виборців-негромадян у чотирьох штатах. Водночас Reuters зазначає, що дослідження свідчать: випадки голосування негромадян у США є надзвичайно рідкісними, а системи перевірки громадянства іноді помилково ідентифікують натуралізованих американців як іноземців.

Сенатор-демократ Марк Ворнер розкритикував заяви президента, назвавши їх «абсолютною вигадкою». За його словами, американські спецслужби дійшли одностайного висновку, що Китай не намагався змінити результати виборів 2020 року.

Раніше стало відомо, що Білий дім розглядає можливість розсекретити частину розвідувальних матеріалів щодо можливого втручання Китаю у президентські вибори США 2020 року.

Варто зазначити, що у 2021 році розвідувальне співтовариство США дійшло висновку: жодна іноземна держава не змогла змінити результати президентських виборів 2020 року чи вплинути на підрахунок голосів. Водночас окремі аналітики висловлювали незгоду з цією оцінкою, вважаючи, що Китай міг мати можливість втручатися у виборчий процес.