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США вдарили по Ірану через атаку дрона на судно в Ормузькій протоці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США вдарили по Ірану через атаку дрона на судно в Ормузькій протоці
Серія вибухів пролунала в районі портового міста Сірік на півдні країни
фото ілюстративне

CENTCOM: американські літаки уразили іранські склади ракет і дронів та берегові РЛС

Збройні сили США завдали ударів по військових об'єктах на півдні Ірану у відповідь на атаку дроном на торговельне судно в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Центрального командування США (CENTCOM).

Що передувало ударам

25 червня контейнеровоз Ever Lovely під прапором Сінгапуру, яким володіє тайванська компанія Evergreen Marine, зазнав атаки безпілотника під час виходу з Ормузької протоки вздовж оманського побережжя. Снаряд пошкодив надбудову судна, постраждалих та екологічних наслідків не зафіксовано — корабель самостійно завершив перехід. Інцидент підтвердив центр морської торгівлі Великої Британії (UKMTO).

Американські офіційні особи відразу атрибутували атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Після нападу Міжнародна морська організація (IMO) тимчасово зупинила програму евакуації суден, які місяцями простоюють у Перській затоці через закриту протоку.

Чим відповіли США

Увечері 26 червня CENTCOM повідомило, що американська авіація завдала ударів по місцях зберігання іранських ракет і дронів, а також по береговим радіолокаційним станціям. У відомстві назвали атаку на Ever Lovely «невиправданою агресією», яка порушила режим припинення вогню та підриває свободу судноплавства через ключовий торговельний коридор.

«Сили CENTCOM продовжують координувати безпечний прохід комерційних суден протокою», – йдеться в заяві командування. У відомстві додали, що американські військові залишаються «присутніми й пильними», аби домовленості з Іраном виконувалися повністю.

За даними іранського агентства IRIB, серія вибухів пролунала в районі портового міста Сірік на півдні країни — саме там, за відкритими даними, розташовані об'єкти зі зберігання іранських ракет і безпілотників.

Реакція сторін

Президент США Дональд Трамп, коментуючи можливу відповідь Вашингтона на атаку, заявив журналістам лише: «Ви дізнаєтесь, коли я відповім». Раніше того ж дня він наголошував, що веде переговори з Тегераном «з позиції чистої сили».

Держсекретар США Марко Рубіо, який саме перебував у Бахрейні на зустрічі з міністрами закордонних справ країн Ради співробітництва Перської затоки, заявив, що жодна країна не має права контролювати міжнародну водну артерію чи стягувати з неї плату.

Іран формальної відповідальності за атаку на Ever Lovely не визнав. Натомість іранська влада, зокрема новостворене Управління Ормузької протоки Перської затоки, попередила, що судна, які рухаються поза затвердженими Тегераном маршрутами, не отримають гарантій безпечного проходу.

Нагадаємо, лише три дні тому, 23 червня, головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США про створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. До слова, це вже не перший обмін ударами між сторонами під час чинного перемир'я: на початку червня США та Іран також атакували одне одного – тоді Іран обстріляв Кувейт і Бахрейн балістичними ракетами, а CENTCOM завдав ударів у відповідь по острову Кешм.

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Теги: обмін Пентагон авіація Дональд Трамп військові Кувейт влада переговори Марко Рубіо корабель Іран

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